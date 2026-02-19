Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Un operativo articulado entre la Policía Nacional de Colombia y el sistema de videovigilancia permitió la incautación de 626 kilogramos de estupefacientes y la captura de un hombre, tras una persecución que se extendió por varios sectores de Palmira.

La acción se desarrolló en el marco de la estrategia “Corredores Seguros”, con la que las autoridades buscan frenar el uso de las vías del municipio para el transporte de droga. El procedimiento inició en el barrio Municipal, donde una patrulla ordenó el pare a una camioneta negra que, según el reporte oficial, transitaba de manera sospechosa.

El conductor no acató la señal y emprendió la huida, realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a peatones y otros conductores, mientras era seguido por las autoridades hasta el sector de Poblado de Comfaunión.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, explicó que “las unidades de Palmira son alertadas de un vehículo que transita de manera sospechosa. Al realizar el pare, este no acata la señal, iniciándose una persecución. Finalmente, el conductor pierde el control ocasionando un volcamiento”.

La oficial agregó que, tras auxiliar al conductor, “se hallan 185 paquetes entre marihuana y clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 500 millones de pesos”.

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento estaba compuesto por 174 paquetes de marihuana y 11 de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 626 kilogramos. El valor estimado de la droga oscila entre 350 y 500 millones de pesos, según el mercado ilegal.

Luego del volcamiento en una zona verde, dos personas intentaron huir a pie. Una de ellas fue capturada en el lugar, mientras que la segunda logró internarse en una zona boscosa. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en el área.

El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, destacó el papel de la tecnología en el procedimiento. “Este resultado es fruto del trabajo incansable de nuestra Policía y, fundamentalmente, del aporte del sistema de cámaras de videovigilancia del municipio. Gracias al seguimiento en tiempo real, pudimos coordinar el plan de cierre con las patrullas, cortando las rutas de escape de los delincuentes. Palmira no será territorio fácil para el delito”, afirmó el mandatario.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con este resultado, la Policía y la administración municipal señalaron que continúan reforzando los controles para evitar que el municipio sea utilizado como corredor para el narcotráfico.