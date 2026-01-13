Valle del Cauca

Así logró Palmira posicionarse como la ciudad con mayor reducción del delito en Colombia

Uno de los factores determinantes ha sido la modernización del sistema de vigilancia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 2:29 p. m.
Seguridad en Palmira
Seguridad en Palmira Foto: cortesía

Palmira vive un momento clave en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con cifras recientes de la Policía Nacional, el municipio alcanzó el primer lugar a nivel nacional en la reducción del delito de hurto, consolidando una tendencia sostenida a la baja en distintos indicadores de criminalidad.

Este avance significativo responde a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Palmira, la Gobernación del Valle del Cauca y la Fuerza Pública, una estrategia liderada por el alcalde Víctor Ramos, quien ha definido la seguridad como uno de los ejes prioritarios de su administración.

Uno de los factores determinantes ha sido la modernización del sistema de vigilancia. Actualmente, la ciudad cuenta con una red tecnológica que incorpora inteligencia artificial, cámaras con reconocimiento facial y lectores de placas, herramientas que han permitido fortalecer el control territorial y mejorar la capacidad de reacción frente al delito. Según el mandatario local, esta estrategia, desarrollada bajo el programa PUMAS (Palmira Unida Más Segura), ha sido clave para cerrar el paso a la delincuencia y reducir de manera notable los índices de hurto.

Operativos Plan Retorno Recta Palmira-Cali.
Operativos Plan Retorno Recta Palmira-Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Sin embargo, la apuesta por la seguridad va más allá del componente policial. A través del programa “Palmira se Transforma”, la administración municipal ha impulsado la recuperación integral de sectores históricamente afectados por la violencia y el abandono. En la actualidad, se ejecutan de forma simultánea diez obras de infraestructura que buscan mejorar la convivencia, dignificar los espacios públicos y disminuir los factores de riesgo.

Cali

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

Cali

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

Cali

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Cali

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

Cali

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

Cali

Avianca sorprendió con premio a familia que salió a la calle a correr con un avión de cartón en Año Nuevo: video es viral

Cali

Bulevar la 42 cambia la cara de Palmira tras décadas de deterioro urbano

Cali

Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

Cali

Barrio La Palmirana estrena un moderno complejo deportivo y cultural tras años de abandono en Palmira

Estas acciones se complementan con programas sociales orientados a la generación de empleo y a la creación de oportunidades para la población, así como con iniciativas de prevención dirigidas a niños y jóvenes, entre ellas el proyecto Guardianes del Futuro, enfocado en brindar alternativas de desarrollo y acompañamiento a las nuevas generaciones.

Víctor Ramos, alcalde de Palmira, en el lanzamiento del plan avispa de seguridad.
Víctor Ramos, alcalde de Palmira, en el lanzamiento del plan avispa de seguridad. Foto: cortesía

El respaldo del Gobierno departamental ha sido otro pilar fundamental. Gracias a este apoyo, se han realizado operativos de alto impacto y megatomas en los sectores más complejos del municipio, garantizando una presencia institucional constante. Entre las inversiones más destacadas se encuentra la destinación de 35 mil millones de pesos para la recuperación de la Gran Plaza de Mercado, un espacio que durante años fue escenario de hechos delictivos y que hoy avanza hacia su transformación.

Desde la Secretaría de Seguridad se ha reiterado que los resultados obtenidos no son producto del azar. La implementación de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial ha permitido una vigilancia más eficiente y un seguimiento preciso de personas y vehículos, fortaleciendo la capacidad operativa de las autoridades.

Las cifras respaldan esta estrategia: Palmira lidera el ranking nacional con una reducción del 29 % en el delito de hurto, un resultado que refleja el impacto de un modelo que combina tecnología, inversión social y presencia permanente de la Fuerza Pública en los territorios.

Más de Cali

Robo en Yumbo 2026

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

El mandatario regional recalcó que en este 2026 vendrán grandes obras para la ciudad y se materializará la transformación del centro histórico, así como el icónico Barrio Obrero.

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

En diferentes puntos de Cali, la Policía ha intensificado los controles para reducir los hechos delictivos.

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Homicidios en Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

El usuario ya no depende de puntos físicos: ahora puede recargar desde su celular o con un solo movimiento en una máquina inteligente.

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

Dijín, actos urgentes

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

Familia salió a correr con un avión de cartón el 1 de enero.

Avianca sorprendió con premio a familia que salió a la calle a correr con un avión de cartón en Año Nuevo: video es viral

Incendio en Cali

Cali activa ayudas humanitarias tras incendio que afectó decenas de viviendas en Comuneros 2

El hombre fue rescatado por los organismos de socorro.

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

Controles de la Secretaría de Movilidad en la Feria de Cali.

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Noticias Destacadas