Así logró Palmira posicionarse como la ciudad con mayor reducción del delito en Colombia

Palmira vive un momento clave en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con cifras recientes de la Policía Nacional, el municipio alcanzó el primer lugar a nivel nacional en la reducción del delito de hurto, consolidando una tendencia sostenida a la baja en distintos indicadores de criminalidad.

Este avance significativo responde a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Palmira, la Gobernación del Valle del Cauca y la Fuerza Pública, una estrategia liderada por el alcalde Víctor Ramos, quien ha definido la seguridad como uno de los ejes prioritarios de su administración.

Uno de los factores determinantes ha sido la modernización del sistema de vigilancia. Actualmente, la ciudad cuenta con una red tecnológica que incorpora inteligencia artificial, cámaras con reconocimiento facial y lectores de placas, herramientas que han permitido fortalecer el control territorial y mejorar la capacidad de reacción frente al delito. Según el mandatario local, esta estrategia, desarrollada bajo el programa PUMAS (Palmira Unida Más Segura), ha sido clave para cerrar el paso a la delincuencia y reducir de manera notable los índices de hurto.

Operativos Plan Retorno Recta Palmira-Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Sin embargo, la apuesta por la seguridad va más allá del componente policial. A través del programa “Palmira se Transforma”, la administración municipal ha impulsado la recuperación integral de sectores históricamente afectados por la violencia y el abandono. En la actualidad, se ejecutan de forma simultánea diez obras de infraestructura que buscan mejorar la convivencia, dignificar los espacios públicos y disminuir los factores de riesgo.

Estas acciones se complementan con programas sociales orientados a la generación de empleo y a la creación de oportunidades para la población, así como con iniciativas de prevención dirigidas a niños y jóvenes, entre ellas el proyecto Guardianes del Futuro, enfocado en brindar alternativas de desarrollo y acompañamiento a las nuevas generaciones.

Víctor Ramos, alcalde de Palmira, en el lanzamiento del plan avispa de seguridad. Foto: cortesía

El respaldo del Gobierno departamental ha sido otro pilar fundamental. Gracias a este apoyo, se han realizado operativos de alto impacto y megatomas en los sectores más complejos del municipio, garantizando una presencia institucional constante. Entre las inversiones más destacadas se encuentra la destinación de 35 mil millones de pesos para la recuperación de la Gran Plaza de Mercado, un espacio que durante años fue escenario de hechos delictivos y que hoy avanza hacia su transformación.

Desde la Secretaría de Seguridad se ha reiterado que los resultados obtenidos no son producto del azar. La implementación de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial ha permitido una vigilancia más eficiente y un seguimiento preciso de personas y vehículos, fortaleciendo la capacidad operativa de las autoridades.

Las cifras respaldan esta estrategia: Palmira lidera el ranking nacional con una reducción del 29 % en el delito de hurto, un resultado que refleja el impacto de un modelo que combina tecnología, inversión social y presencia permanente de la Fuerza Pública en los territorios.