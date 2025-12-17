Valle del Cauca

Bulevar la 42 cambia la cara de Palmira tras décadas de deterioro urbano

La intervención en la calle 42, entre carreras 19 y 25, recuperó un kilómetro de espacio público con ciclovía, zonas verdes, adoquín ecológico e iluminación moderna, fortaleciendo la movilidad sostenible y la seguridad urbana.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 6:34 p. m.
Bulevar de la 42 en Palmira
Bulevar de la 42 en Palmira Foto: cortesía

Palmira sumó una nueva intervención urbana con la puesta en marcha del Bulevar la 42, una obra que transformó un corredor vial que durante décadas presentó deterioro y condiciones precarias. El proyecto se desarrolló sobre la calle 42, entre las carreras 19 y 25, una de las vías más transitadas del municipio.

La intervención comprendió un tramo de un kilómetro y tuvo como eje central la recuperación del espacio público, el fortalecimiento de la movilidad sostenible y el embellecimiento del entorno urbano. Según la administración municipal, la obra busca consolidar una zona más segura, iluminada y funcional, con impacto directo en la dinámica económica y comercial del sector.

Bulevar de la 42 en Palmira
Bulevar de la 42 en Palmira Foto: cortesía

Dentro de los trabajos ejecutados se incluyó la instalación de adoquín ecológico en aproximadamente 7.000 metros cuadrados, lo que permite la infiltración de agua y contribuye a la sostenibilidad ambiental. De igual forma, se construyó una ciclovía en doble sentido, con un área superior a los 950 metros cuadrados, orientada a fortalecer la movilidad activa y ofrecer alternativas de transporte sostenible para los ciudadanos.

El diseño del bulevar incorporó más de 8.000 metros cuadrados de zonas verdes, conformando un corredor ambiental con áreas de gramoquín y jardines. Estas zonas buscan mejorar el paisaje urbano, reducir las islas de calor y generar mayor confort térmico para peatones y residentes del sector.

Bulevar de la 42 en Palmira
Bulevar de la 42 en Palmira Foto: cortesía

La obra también contempló la modernización del sistema de iluminación, mediante la instalación de postes de luz directa y sistemas de iluminación LED indirecta, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la percepción de seguridad durante la noche.

El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, destacó la rapidez en la ejecución del proyecto y su impacto social. “Estamos generando con estas obras calidad de vida y bienestar para todos los palmiranos; en solo 35 días logramos construir el Bulevar la 42, demostrando que la eficiencia en lo público es posible y que cuando se trabaja con dedicación y compromiso los resultados en beneficio de la comunidad se notan positivamente”, afirmó.

Desde la administración municipal se indicó que el proyecto aporta a la revitalización urbana del sector, fortalece la movilidad peatonal y ciclista, mejora la iluminación y la seguridad, impulsa el uso del transporte público y contribuye a la valorización del entorno urbano, consolidando este tramo de la ciudad como un espacio más funcional y sostenible para la comunidad.

Bulevar de la 42 en Palmira

