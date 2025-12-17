Bulevar la 42 cambia la cara de Palmira tras décadas de deterioro urbano

Palmira sumó una nueva intervención urbana con la puesta en marcha del Bulevar la 42, una obra que transformó un corredor vial que durante décadas presentó deterioro y condiciones precarias. El proyecto se desarrolló sobre la calle 42, entre las carreras 19 y 25, una de las vías más transitadas del municipio.

La intervención comprendió un tramo de un kilómetro y tuvo como eje central la recuperación del espacio público, el fortalecimiento de la movilidad sostenible y el embellecimiento del entorno urbano. Según la administración municipal, la obra busca consolidar una zona más segura, iluminada y funcional, con impacto directo en la dinámica económica y comercial del sector.

Bulevar de la 42 en Palmira Foto: cortesía

Dentro de los trabajos ejecutados se incluyó la instalación de adoquín ecológico en aproximadamente 7.000 metros cuadrados, lo que permite la infiltración de agua y contribuye a la sostenibilidad ambiental. De igual forma, se construyó una ciclovía en doble sentido, con un área superior a los 950 metros cuadrados, orientada a fortalecer la movilidad activa y ofrecer alternativas de transporte sostenible para los ciudadanos.

El diseño del bulevar incorporó más de 8.000 metros cuadrados de zonas verdes, conformando un corredor ambiental con áreas de gramoquín y jardines. Estas zonas buscan mejorar el paisaje urbano, reducir las islas de calor y generar mayor confort térmico para peatones y residentes del sector.

Bulevar de la 42 en Palmira Foto: cortesía

La obra también contempló la modernización del sistema de iluminación, mediante la instalación de postes de luz directa y sistemas de iluminación LED indirecta, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la percepción de seguridad durante la noche.

El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, destacó la rapidez en la ejecución del proyecto y su impacto social. “Estamos generando con estas obras calidad de vida y bienestar para todos los palmiranos; en solo 35 días logramos construir el Bulevar la 42, demostrando que la eficiencia en lo público es posible y que cuando se trabaja con dedicación y compromiso los resultados en beneficio de la comunidad se notan positivamente”, afirmó.

Desde la administración municipal se indicó que el proyecto aporta a la revitalización urbana del sector, fortalece la movilidad peatonal y ciclista, mejora la iluminación y la seguridad, impulsa el uso del transporte público y contribuye a la valorización del entorno urbano, consolidando este tramo de la ciudad como un espacio más funcional y sostenible para la comunidad.