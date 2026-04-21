Asesinan en Palmira al judoca Elmer Daniel Orejuela; se preparaba para los Juegos Olímpicos

Un doble homicidio sacudió a Palmira, Valle del Cauca, en las últimas horas. En ese hecho delictivo fue asesinado el judoca profesional Elmer Daniel Orejuela, quien fue campeón nacional y se preparaba para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Información preliminar indica que las víctimas fueron abordadas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta en la vía que comunica al casco urbano de Palmira con el corregimiento de Rozo.

Tanto Orejuela como la otra persona asesinada habían participado minutos antes de un torneo de fútbol en el barrio Coronado y, en el momento del ataque, iban rumbo a sus casas.

El Comité Olímpico Colombiano destacó su palmarés internacional. Foto: Tomado de redes sociales

“Prácticamente lo vimos crecer acá en el Imder, como persona y como deportista. Él era campeón panamericano, no hace más de un mes estuvo en Panamá, en Guatemala, representando a Colombia, y se le dio un apoyo para que pudiera asistir a estos eventos”, comentó Educleixer Valencia, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira.

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Y asimismo agregó: “Pedimos acelerar el tema de las investigaciones; van por buen camino. Esperemos tener pronta respuesta. Y queremos invitar a los jóvenes a que no se metan en problemas, que eso no trae nada bueno, ya que deja un gran legado, aparte de que era un buen deportista, era un líder deportivo del sector en el que vivía”.

Por su parte, el Comité Olímpico Colombiano señaló que Orejuela tenía en su palmarés de la IJF cuatro medallas de bronce y una de plata. También recordó que logró el subcampeonato en la categoría de +100 kilogramos durante el Open Panamericano de 2024 en República Dominicana.

“El colombiano registraba en su palmarés de la IJF cuatro preseas de bronce y una de plata. Precisamente, Orejuela obtuvo el subcampeonato de los +100 kilogramos en el Open Panamericano que tuvo lugar en 2024 en República Dominicana. Por otro lado, el pasado mes de marzo, Elmer integró la delegación presente en la Copa Centroamericana y del Caribe que tuvo lugar en Panamá. El colombiano fue bronce en la categoría de los +100 kilogramos”, destacó el Comité.