Este es el perfil del hombre señalado de asesinar a dos integrantes de la producción de Sin Senos si hay Paraíso

El sábado pasado un hecho criminal marcó la agenda de la capital del país. Un hombre, hasta ese momento desconocido, asesinó con arma blanca a dos integrantes de la producción de la famosa serie Sin Senos no hay Paraíso que se estaba grabando en el Instituto Roosevelt, en el centro de la ciudad.

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Imágenes tras ataque a una producción audiovisual en Bogotá Foto: Suministrada (API)

Pese a las versiones que circularon inicialmente, las autoridades lograron reconstruir el perfil del hombre señalado del aterrador asesinato. Se trata de Josué Cubillos García, bogotano de 24 años, cuya historia, según los investigadores, dista de las primeras caracterizaciones que circularon tras el crimen.

Lejos de ser un habitante de calle, como se dijo inicialmente y que tuvo que desmentir la propia Secretaría de Integración Social; Cubillos vivía con su familia en el sur de la ciudad, en la localidad de Tunjuelito. Tenía formación técnica y estaba vinculado al sistema de salud, lo que permitió a las autoridades acceder a información clave sobre su estado médico.

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Víctimas de ataque mortal en grabaciones de Sin Senos Sí Hay Paraíso Foto: Foto: tomada de Redes Sociales

Ese historial revela un cuadro de salud mental complejo. Registros clínicos dan cuenta de episodios reiterados de crisis psiquiátricas, con diagnósticos asociados a trastornos psicóticos y consumo de sustancias. Incluso, había sido atendido en varias ocasiones en centros especializados, en medio de cuadros de desorganización del pensamiento y comportamientos agresivos.

La investigación también apunta a un hecho previo que podría explicar el ataque. Un día antes de la tragedia, el joven acudió al Instituto Roosevelt para solicitar documentos médicos. La petición no pudo ser atendida por inconsistencias en su identificación, lo que derivó en un altercado con el personal de seguridad. En ese momento, fue retirado del lugar por su comportamiento exaltado y se le decomisó un arma blanca.

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En la tarde del 18 de abril se presentó un ataque contra el equipo de producción de la telenovela 'Sin Senos Si Hay Paraíso'. Foto: Noticias Caracol

Para los investigadores, ese episodio sería clave. La hipótesis indica que Cubillos regresó al día siguiente con la intención de tomar represalias. En medio de esa reacción, habría confundido a las víctimas, integrantes del equipo de producción, con personal de vigilancia, debido a su ubicación en el sitio.

Sin mediar palabra, según los análisis de video, inició el ataque. Esa secuencia, aún bajo investigación, es la base sobre la que hoy las autoridades intentan explicar una tragedia que sacudió a la ciudad.