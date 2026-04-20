Caso ‘Sin senos sí hay paraíso’ podría tomar giro inesperado: Policía contó detalle clave que se desconocía

El pasado sábado 18 de abril, un hombre habría matado a dos personas que hacían parte de la producción de la novela Sin senos sí hay paraíso que se encontraban grabando cerca del Instituto Roosevelt, en el sector de Los Laches, centro de Bogotá.

En videos de una cámara de seguridad se observa que, cuando el reloj marcaba las 2:52 p. m., el atacante, identificado como José Cubillos García, de 23 años, se acercó con un arma blanca por la parte de atrás de la víctima de 45 años, quien era conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción, y lo degolló.

El video del ataque en una producción de ‘Sin senos no hay Paraíso 4’ en el centro de Bogotá. Los capturados quedaron en libertad

Posteriormente, en el lugar todo fue caos. Personas que hacen parte de la novela salieron a ver qué pasaba y se terminó formando una riña en la que también fue atacado con arma blanca un joven de 18 años, quien también murió.

Al final, al asesino lo lincharon y terminaron siendo tres los muertos, mientras que una persona resultó gravemente herida y está internada en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida.

Imágenes tras ataque a una producción audiovisual en Bogotá

Ahora, cuando han pasado pocos días de esa tragedia en Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho dijo que, al parecer, todo se habría tratado de una equivocación por parte del atacante.

Este lunes, 20 de abril, Cristancho aseguró que Cubillos, es decir, el atacante, el día anterior había estado en el Instituto Roosevel y allí tuvo problemas con el personal de seguridad de ese lugar, mientras reclamaba una historia clínica.

La Policía le sale al paso a rumor tras muerte de tres personas en medio de riña durante rodaje de novela en Bogotá

“Hay un tema para resaltar que creo que puede ser lo que ocurrió. El día anterior había estado en el Instituto Roosevelt solicitando una historia clínica. Nunca le pudieron dar la historia clínica porque ustedes saben que es un instituto pediátrico. Pero dio tres cédulas diferentes, entonces nunca pudo coincidir que le buscaran su historia clínica. Al momento en que no le dan la historia clínica, porque nunca se la encontraron porque no daba los datos concretos, se puso agresivo y los guardas de seguridad lo tuvieron que sacar. Incluso, le tuvieron que quitar los mismos guardas un arma cortopunzante y se fue algo airado”, narró en Blu Radio el brigadier general Cristancho.

Y agregó: “Seguramente, al otro día volvió a pasar y me imagino, creemos, que como vio en la puerta a su primera víctima, pensó, creyó, que hacían parte de la seguridad y lo agredió”.

En el círculo rojo, el asesino. Foto: Suministrada (API)

La persona a la que hace referencia el oficial Cristancho es el hombre de 45 años, quien estaba recostado sobre una reja hablando con un vigilante. Fue en ese instante que el asesino lo atacó por la espalda con el arma blanca.