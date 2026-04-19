La Policía le sale al paso a rumor tras muerte de tres personas en medio de riña durante rodaje de novela en Bogotá

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aclaró a través de un video que, el hecho violento que se presentó este sábado 18 de abril en el sector de los Laches, localidad de Santa Fe, en el que murieron tres personas, no está relacionado con un caso de hurto.

Lo anterior, luego de información que empezó a circular en las redes sociales, respecto al hecho violento en los Laches.

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“La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, dijo el brigadier General Cristancho, este domingo 19 de abril.

Precisamente, horas después de ese hecho en la ciudad, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá dijo que todo se había presentado en medio de un caso de intolerancia.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrade con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, explicó Cristancho, el sábado 18 de abril.

El oficial también informó ayer sábado que fueron capturadas cuatro personas y que todo hace parte de un proceso de investigación.

Imágenes de la zona donde se presentó la riña en Bogotá que dejó tres muertos, esta tarde de sábado 18 de abril. Foto: Pantallazos de video de Noticias RCN

Entre tanto, una persona que resultó herida, fue trasladada al Hospital Universitario San Ignacio, ubicado en la localidad de Chapinero, donde se recupera de las heridas.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó un grupo investigativo con el fin de establecer lo móviles de tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho”, concluyó el brigadier general.

La riña ocurrió en medio del rodaje de una novela

Horas después de la muerte de las tres personas en medio de la riña, el Ministerio de Cultura emitió un breve comunicado a través de redes sociales en el que destacó que los hechos se presentaron mientras se llevaba el rodaje de una novela.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con la comunidad artística y técnica del país. La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz”, fue el pronunciamiento de MinCultura en X.

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Si bien, el Ministerio de Cultura no mencionó en el comunicado a qué rodaje hacía referencia, se conoció que fue mientras se grababa una temporada más de la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’.