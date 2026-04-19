Revelan qué estaban haciendo los implicados en riña que dejó tres muertos en Bogotá: Hay pronunciamiento oficial

Una tragedia se presentó en horas de la tarde en Bogotá en el sector de los Laches, localidad de Santa Fe, en medio de un caso de intolerancia que involucró a varias personas.

De acuerdo con información del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, tres personas murieron en medio de una riña.

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“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrade con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, dijo el brigadier general Cristancho sobre ese hecho.

Transcurridas pocas horas de esa tragedia en la capital del país, se conoció qué estaban haciendo las personas que resultaron implicados en la riña. El anuncio oficial lo hizo el Ministerio de Cultura a través de su cuenta en X.

De acuerdo con la cartera de Cultura, el hecho de intolerancia se presentó en medio de un rodaje artístico. Así mismo, enviaron un mensaje de condolencia a los familiares de las personas que resultaron muertas.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con la comunidad artística y técnica del país. La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz”, fue el mensaje de MinCultura a través de la citada red social.

Información preliminar señala que, el rodaje artístico al que hace referencia MinCultura, es la grabación de otra temporada de la telenovela ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso‘.

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Vale destacar que, luego de ese hecho de sangre, fueron capturadas cuatro personas, según agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó un grupo investigativo con el fin de establecer lo móviles de tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho”, concluyó el brigadier general Cristancho.