Luto en ‘Sin senos si hay paraíso’: Carolina Gaitán publicó dolorosas palabras y se mostró afectada

En la tarde del 18 de abril se vivió un hecho que aterrorizó a una gran cantidad de personas que se encontraban trabajando en las grabaciones de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, una producción que desde el año 2016 se robó el corazón de los televidentes y que, a día de hoy, sigue siendo un éxito en plataformas de streaming.

Todo sucedió en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector del Parque Nacional Oriental, donde, sin explicación, un hombre atacó con arma blanca a varias personas que participaban en el rodaje. La situación dejó un saldo de tres personas sin vida, entre ellas, el agresor.

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“El día de hoy, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano.Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, indicó Giovanni Cristancho, Brigadier General de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La noticia causó un fuerte impacto entre quienes han venido trabajando en el proyecto, por lo que los actores de la producción de Telemundo se han manifestado a través de sus redes sociales y, en medio del dolor, se despidieron de sus compañeros.

Telemundo se encuentra realizando la cuarta temporada de la exitosa telenovela. Foto: Telemundo

Una de las más afectadas ha sido Carolina Gaitán, quien da vida a Catalina Marín Santana, una de las protagonistas de la historia. La actriz dejó un emotivo mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 4,9 millones de seguidores.

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos si hay paraíso que fallecieron hoy”, escribió en un primer momento.

Protagonista de la producción de pronunció tras lo ocurrido. Foto: Instagram @lagaita

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Posteriormente, publicó la fotografía de uno de los fallecidos y dejó en evidencia la cercanía y el aprecio que le tenía, pues trabajaron juntos durante las grabaciones de temporadas anteriores y forjaron una amistad detrás de cámaras.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió.

Hasta el momento, las investigaciones continúan en curso y se está a la espera de información por parte de las autoridades sobre las causas de lo ocurrido.