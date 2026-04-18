Tragedia en el centro de Bogotá: Policía Nacional confirma tres fallecidos en la localidad de Santa Fe

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que un fuerte hecho de inseguridad se presentó en el centro de Bogotá, cuando un ciudadano fue agredido con arma blanca. Al momento de presentarse el suceso, un grupo de personas persigue al agresor, generando un saldo fatal de tres personas fallecidas y una herida.

Entre las personas que perdieron la vida se encuentra el agresor; las autoridades de la ciudad investigan los hechos.

“El día de hoy, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, señaló el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía. Foto: Lina Gasca

Por otra parte, en medio de las operaciones realizadas por la Policía Nacional, se logró la captura de cuatro ciudadanos.

“Asimismo, fueron capturados cuatro ciudadanos. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, de manera inmediata, desplegó un grupo investigativo con el fin de establecer los módulos de tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho”, destacó el Brigadier General.

Noticia en desarrollo…