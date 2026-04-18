Tragedia en gimnasio de Bogotá por la muerte de joven al momento de desarrollar actividades físicas

En la tarde del sábado 18 de abril, una nueva tragedia enluta a Bogotá. Por medio de las redes sociales se ha vuelto viral el video de un joven que desarrollaba sus rutinas físicas en un gimnasio de la ciudad ubicado en el barrio Quinta Paredes, el cual habría fallecido a pesar de la respuesta del personal del recinto.

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Según las primeras informaciones, el joven desarrollaba una rutina en una de las caminadoras del gimnasio, momento en el cual sufrió complicaciones médicas que fueron atendidas de manera inmediata por los empleados del recinto.

#LAMENTABLE. Tragedia dentro de un gimnasio en la ciudad de Bogotá: Joven fallece mientras se ejercitaba 🚨 Momentos de angustia se vivieron en un centro deportivo del b/Quinta Paredes, donde un joven de aprox 27 años perdió la vida mientras realizaba su rutina en una caminadora.… pic.twitter.com/HG34zUwHxO — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 18, 2026

Al momento, la cadena de gimnasios no se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos; por ahora, las autoridades realizan las labores de levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones para determinar las causas del fallecimiento del joven.

Se espera que en las horas de la tarde los voceros de la marca o las autoridades de la ciudad entreguen más detalles del suceso que conmocionó a los presentes.

Por medio de las redes sociales se compartió el video en el cual se ven las labores de reanimación realizadas por los empleados del gimnasio que, a pesar de contar con los elementos exigidos por las autoridades del país, no lograron reanimar al mismo.

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Junto a esto, los presentes reportan que al lugar de los hechos llegaron ambulancias para lograr apoyar las labores de atención; sin embargo, los esfuerzos no tuvieron los resultados esperados.

Hay que recordar que en este tipo de establecimientos se cuenta con protocolos para atender este tipo de situaciones y con personal especializado para lograr atender las emergencias.

Las autoridades investigan las causas del fallecimiento. Foto: Bernardo Peña/El País

Recomendaciones de los expertos

Informar al personal de los gimnasios ante cualquier síntoma o malestar que se presente.

Realizarse chequeos médicos que permitan conocer la actualidad de la persona.

Tomar agua y elementos hidratantes de manera recurrente.

Respetar las normas de los establecimientos

Llamar a las líneas de atención 123 ante cualquier requerimiento médico que se presente

No automedicarse y acudir al personal experto.