Alcalde Carlos Fernando Galán se comunicó con la familia del estudiante asesinado en Bogotá: “Me comprometí con su mamá”

La violencia en Bogotá no da tregua y el pasado 15 de abril en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, un estudiante de 19 años fue herido de manera mortal al momento de robarle sus pertenencias.

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En las horas de la mañana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comunicó con los familiares de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas para expresarles que las autoridades de la ciudad harán todo lo posible para dar con los responsables y dar un cierre al caso que enluta a la ciudad.

Muy doloroso y totalmente inaceptable el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que apenas empezaba su vida.



Como me comprometí con su mamá, Luz Mery, hemos priorizado este caso y vamos a capturar a los responsables.



Pero, lamentablemente, volvemos a lo… pic.twitter.com/owvonGAFVw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 18, 2026

El alcalde destacó que la comunicación ha sido una de las más difíciles de su periodo y que la muerte del joven al momento de intentar robarle su celular genera una frustración para todos los involucrados. Galán destacó que se comprometió con la mamá del fallecido para dar con los responsables y priorizar el caso.

“Esta mañana llamé a Luz Mery, la mamá de Freddy, el joven estudiante de la Universidad Minuto de Dios, que fue asesinado cuando trataban de robarle el celular en TransMilenio, en una estación de TransMilenio. Una llamada difícil, dura, la que me ha tocado hacer como alcalde de Bogotá. Una frustración muy grande para una familia ver a un joven que está empezando su vida, que está empezando su carrera, que se frustra esa vida por cuenta de alguien que está tratando de robarle el celular”, señala Galán.

Por otra parte, Galán señaló el pedido de la familia del estudiante asesinado, la cual le pidió dar con los responsables del hecho y llevarlos ante la justicia. Además, el mandatario local confirmó que se cuenta con el apoyo de las diversas fuerzas de la ley y TransMilenio para dar con los responsables.

“Eso no debería pasar. Luz Mery me pidió que hiciéramos todo lo que está en nuestras manos para llegar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Ya hablé con el director seccional de Fiscalías, y como me comprometí con su mamá, Luz Mery, le pedí que priorizara este caso; así lo ha hecho, y están trabajando, y vamos a llegar a los responsables. La Policía va a apoyar, si es necesario. También Transmilenio tiene herramientas que van a ayudar a llevar a los responsables ante la justicia. Ahora, este caso donde una persona muere cuando tratan de robarla, pues tiene que ver muchas veces con delincuentes a quienes les permitimos como sistema que fueran construyendo una carrera criminal”, complementó Galán.

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, universitario asesinado en TransMilenio. Foto: Redes sociales de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas

Por último, el alcalde Galán señaló que las instituciones de la ciudad no se quedarán con los brazos cruzados y capturarán a los delincuentes las veces que sean necesarias para llevarlos ante la justicia.

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“Ahora, mientras tanto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, seguimos trabajando con la policía, con la fiscalía, con todos, para capturar a los delincuentes las veces que sea necesario y para lograr reducir el delito en Bogotá. Es una meta; ayer el general lo decía y compartimos esa visión. Esto lo entendemos como una guerra contra la delincuencia y la vamos a dar“, concluyó el alcalde de Bogotá.