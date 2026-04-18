Desgarrador testimonio de papás de universitario asesinado en estación de TransMilenio: “Escúchenme y ojalá lo tengan muy presente”

Los casos de hurto en Bogotá siguen cobrando vidas. El pasado miércoles, 15 de abril, un universitario murió tras haber sido atacado con arma blanca en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, ubicada en la troncal de la calle 80, localidad de Engativá.

La principal hipótesis de las autoridades da cuenta de que Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, quien tenía 19 años, habría sido atacado por al menos tres delincuentes que intentaron robarlo, mientras este espera un bus de TransMilenio.

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Aseguran que el joven había salido de estudiar de la Corporación Universitaria Minuto de Dios [Uniminuto], se dirigió a la estación de TransMilenio y a eso de la 9:50 p. m. fue abordado por los criminales.

Gravemente herido, el joven, quien era estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, fue trasladado al Hospital de Engativá, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras el crimen, sus familiares hablaron y pidieron a las autoridades que den con el paradero de los asesinos y se haga justicia.

“Quiero justicia por mi hijo, que les hagan pagar a esas tres personas que me le quitaron la vida a mi hijo. Pido justicia y escúchenme y ojalá lo tengan muy presente: hoy fue mi hijo y hay mucha inseguridad, y hay mucha gente que quiere salir adelante y le quitan los sueños de la nada”, dijo en City Tv Noticias, Luz Cárdenas, mamá de la víctima.

Por su parte, Freddy Guzmán, papá del universitario, narró que todo ocurrió en momentos en que su su hijo iba a tomar un transporte que lo llevara hasta la estación de TransMilenio Distrito Grafiti.

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Sin embargo, según Guzmán, cuando se disponían a llamarlo, recibieron la noticia de que el joven inicialmente estaba herido. Los llamó una enfermera del Hospital de Engativá.

“Son esas estaciones muy solitarias, no hay autoridad. Escasamente un guardia de seguridad para semejante vagón. ¿Y por qué no hay auxiliares [de la Policía]? Pero no, nada. Tengo entendido, por conocimiento de otras personas, que los atracan constantemente ahí“, agregó Guzmán en City Tv Noticias.

La Uniminuto rechazó el crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas

A través de un comunicado, la Corporación Universitaria Minuto de Dios rechazó lo ocurrido con unos de sus estudiantes y también pidieron que se haga justicia.

“La Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto expresa su más profundo dolor y rechazo frente al hecho violento del que fue víctima nuestro estudiante Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas ocasionadas por delincuentes en un repudiable episodio de inseguridad ciudadana. Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como Institución, nos unimos en memoria por su vida”, indicaron en el comunicado.

Y agregaron: “Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra Institución, sino a la sociedad en su conjunto. La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano. Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigor y eficacia las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La vida de Freddy Santiago que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad”.