Ladrones ya no respetan ni a las autoridades. Así ocurrió un robo de celular en el CAN

En Bogotá, los robos cometidos por delincuentes en motocicleta continúan siendo una de las modalidades que más preocupan a la ciudadanía. Este tipo de hurto, caracterizado por su rapidez y ejecución en segundos, es una práctica extendida en distintos puntos de la ciudad, que tiene mucha efectividad para quien comete el delito.

Video | Momento exacto del intento de robo en el Oxxo de la calle 45: hay un herido

En las últimas horas se conoció un caso de robo ocurrido en el sector del CAN (Centro Administrativo Nacional), donde una uniformada del Ejército fue víctima del raponeo de su celular a manos de un delincuente en motocicleta. El hecho quedó registrado en video de cámaras de seguridad, lo que permitió evidenciar, de nueva cuenta, el modus operandi de estos atracadores.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran la secuencia completa. La militar se encontraba caminando cuando fue sorprendida por el motorizado, que, en cuestión de segundos, le coge el celular y huye, sin que haya posibilidad de reacción inmediata por parte de la víctima, quien intenta perseguir la moto, sin éxito.

La mayor indignación por parte de la ciudadanía y de los usuarios en redes sociales es que el caso ocurre en el CAN, una zona estratégica de la ciudad, donde funcionan entidades públicas y existe presencia institucional permanente. Aun así, el hurto se produjo en espacio abierto, a plena luz del día, y quedó registrado sin intervención inmediata por parte de alguna autoridad.

Adicionalmente, en la zona, el día lunes se presentó una balacera entre uniformados y ladrones, en una confrontación producida por un intento de hurto en contra de una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En este caso, la situación sí derivó en la captura de los dos presuntos criminales; uno de ellos tenía un brazalete electrónico, debido a que pagaba "una pena de seis años por el delito de hurto”, tal como lo explicó Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía Teusaquillo.

Frente a estas situaciones, Pedro Abril, presidente de la Junta de Acción Comunal, mostró su indignación en una entrevista a Noticias RCN “Estamos a pocos metros de los despachos de las máximas autoridades de seguridad del país. Estamos en el ‘pentágono’ colombiano. Entonces, uno como ciudadano está expuesto a pocos metros del despacho del señor ministro, del director de la Policía”.

Adicionalmente, usuarios en redes han criticado fuertemente la situación: “Si le rapan el celular a una uniformada, en el CAN (...), calculen el nivel en el que estamos de inseguridad. El alcalde Galán, además, ha advertido que de nada sirve capturar a estos bandidos si los sueltan a la hora”, señaló un usuario de X.

“A pocos metros de la embajada americana. Ministerio de Defensa, Dirección General de la Policía, Gobernación. Uno creería que es el sector más custodiado. Así será el nivel de burla de los delincuentes”, manifestó una mujer en la misma red social.