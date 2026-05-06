Robo de celulares en Bogotá: las localidades donde más se delinque en 2026, según Secretaría de Seguridad

El hurto de celulares es uno de los delitos que más impacta a los ciudadanos de la capital. Este tipo de hechos no solo afecta el patrimonio de las personas, sino que también influye en la percepción de seguridad en diferentes zonas de la ciudad.

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Las autoridades han venido haciendo seguimiento a este fenómeno a través de reportes y análisis que permiten identificar patrones y concentraciones geográficas. Estos estudios buscan orientar las acciones de control y prevención en sectores donde se registra una mayor incidencia de este delito.

En ese contexto, un informe compartido por la concejala Diana Diago revela cuáles son las zonas de Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de robos de teléfonos móviles en 2026. Según los datos, en la ciudad se hurtan 96 celulares al día, una cifra que preocupa a la ciudadanía y da cuenta de un problema de seguridad.

Casi 10.000 ciudadanos han sufrido del hurto de su celular en la capital del país. Foto: Semana

De acuerdo con la información publicada, en la ciudad se han robado 8.629 celulares durante el primer trimestre del año. Estas cinco localidades concentran la mayor cantidad de estos casos. Entre ellas se encuentran zonas de todas las latitudes, desde el noroccidente hasta el sur. Estos puntos han sido identificados como puntos críticos dentro del análisis de seguridad:

Engativá: con 889 hurtos comanda la parada en términos de hurto a móviles

Chapinero: 864 dispositivos fueron arrebatados de las manos de sus dueños.

Suba: con 826 teléfonos robados

Teusaquillo: 738 hechos presentados

Kennedy: 720 aparatos móviles que ya no están en posesión de sus compradores.

El reporte remitido por parte de la Secretaría de Seguridad permite establecer tendencias sobre el comportamiento del delito. En ese sentido, la concentración en determinadas localidades debería facilitar la focalización de estrategias por parte de las autoridades.

Si las aplicaciones de su celular hacen esto de forma inesperada, desinstálelas de inmediato porque lo pueden hackear

Asimismo, se indicó que el hurto de celulares se presenta bajo distintas modalidades, incluyendo el raponazo, el uso de armas blancas y el descuido de los usuarios. Estas formas de operación han sido documentadas en los reportes de seguridad y hacen parte del análisis de las autoridades.

El informe también resalta que, aunque el delito se presenta en toda la ciudad, existe una mayor incidencia en sectores con alta afluencia de personas y en zonas residenciales con densidad poblacional significativa. Esto coincide con las localidades mencionadas, que concentran una parte importante de la población de Bogotá.

Su pérdida puede sentirse como un despojo de la vida digital entera. Foto: Getty Images

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar estos hechos, ya que las cifras dependen en gran medida de los reportes ciudadanos. El subregistro puede afectar la precisión de los análisis y la toma de decisiones en materia de seguridad.

Las autoridades han implementado estrategias como operativos policiales, campañas de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en zonas priorizadas. Estas acciones buscan reducir la incidencia del delito y mejorar las condiciones de seguridad para los ciudadanos.