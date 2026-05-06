Festival del Arroz 2026: Bogotá se prepara para una cita gastronómica con platos desde 25.000 pesos

Bogotá se prepara para una de sus citas gastronómicas más importantes del año. El Instituto para la Economía Social (IPES), en alianza estratégica con Fedearroz, anunció la segunda edición del Festival del Arroz, que se llevará a cabo del 16 al 18 de mayo.

Llega a Bogotá el primer festival para los amantes del arroz: 90 restaurantes participarán en esta ruta gastronómica

La iniciativa tiene un objetivo claro: dinamizar la economía social de la capital y exaltar el arroz como producto insignia de la soberanía alimentaria colombiana.

Tras el éxito de la primera versión, donde se comercializaron cerca de 6.000 platos y se generaron ingresos por cerca de $160 millones, el Distrito apuesta por una convocatoria más ambiciosa que permita atraer a miles de visitantes en las plazas distritales.

Se ofrecerá una amplia variedad de platos que contienen arroz. Foto: Adobe Stock

Precios, oferta y variedad gastronómica

La oferta de este año busca romper la barrera de lo convencional. Según el IPES, los asistentes encontrarán menús diseñados tanto para el consumo familiar tradicional como para paladares que buscan innovación:

Rango de precios: Los platos tendrán un valor estandarizado entre los $25.000 y los $35.000.

Los platos tendrán un valor estandarizado entre los $25.000 y los $35.000. Menú: Desde el clásico arroz con pollo hasta preparaciones internacionales como arroz tipo Thai y especialidades de mar como arroz con camarones.

Desde el clásico arroz con pollo hasta preparaciones internacionales como arroz tipo Thai y especialidades de mar como arroz con camarones. Incentivo al talento: Fedearroz entregará un premio de $500.000 en insumos de alta calidad (líneas Gourmet y Prémium) al restaurante que logre el mayor volumen de ventas durante los tres días del evento.

Plazas participantes: Una ruta por 11 localidades

El festival se desarrollará de manera simultánea en 14 plazas de mercado, consolidando estos espacios como destinos turísticos y culturales:

7 de agosto y 12 de octubre (Barrios Unidos) La Perseverancia y Las Cruces (Santa Fe) La Concordia (La Candelaria) 20 de julio (San Cristóbal) Restrepo y Santander (Antonio Nariño) Fontibón, Kennedy, Las Ferias, Samper Mendoza, San Carlos y Trinidad Galán.

Las plazas de mercado son un motor fundamental en la economía popular colombiana. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Lanzamiento oficial y rueda de prensa

El Distrito invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía al lanzamiento oficial este jueves 7 de mayo a las 7:30 a. m. en la Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre.

Para Rosa Lucía Rojas Acevedo, la gerente general (E) de Fedearroz, “el festival es una oportunidad para exaltar un producto 100 % colombiano y reconocer el trabajo de miles de hombres y mujeres que, desde el campo, aportan a la economía regional y a la soberanía alimentaria del país”.

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Este festival no solo es una oportunidad para disfrutar de la cocina local, sino una herramienta de reconocimiento al trabajo de los agricultores colombianos y de las familias que han hecho de las plazas el corazón de la economía popular en Bogotá.