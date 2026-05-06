Lanzan ‘Bogotá Auténtica’, iniciativa que apuesta por el turismo premium en la ciudad: ¿de qué se trata?

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) anunció esta semana el lanzamiento de ‘Bogotá Auténtica’, una estrategia que busca reunir experiencias premium y exclusivas dirigidas a viajeros corporativos, visitantes de alto poder adquisitivo y turistas que buscan propuestas diferenciadas.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

“‘Bogotá Auténtica’ nace como una apuesta para consolidar una oferta sofisticada basada en la autenticidad, la curaduría, el servicio personalizado y las experiencias memorables. La estrategia busca conectar a visitantes internacionales y viajeros de alto nivel con la riqueza gastronómica, cultural, creativa y experiencial de la ciudad, fortaleciendo además el turismo MICE y la llegada de delegaciones, eventos e inversionistas internacionales”, señaló el IDT, que lidera la iniciativa junta al Bureau de Convenciones de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco y Latam Airlines.

A través de la estrategia público-privada, las entidades promotoras “buscan identificar y visibilizar experiencias y planes turísticos que respondan a estándares internacionales y que representen una nueva generación de turismo premium en Bogotá. El enfoque de lujo propuesto por ‘Bogotá Auténtica’ no se limita a la exclusividad económica, sino que prioriza experiencias auténticas, personalizadas y con alto valor cultural y humano”.

El Instituto de Turismo indicó que el portafolio destacará propuestas relacionadas con gastronomía de autor, bienestar, cultura, naturaleza, experiencias boutique, acceso exclusivo a escenarios y recorridos especializados, “además de servicios diseñados para viajeros que buscan privacidad, atención personalizada y altos estándares de calidad”.

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) anunció esta semana el lanzamiento de ‘Bogotá Auténtica’, una estrategia que busca reunir experiencias premium y exclusivas dirigidas a viajeros corporativos, visitantes de alto poder adquisitivo y turistas que buscan propuestas diferenciadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Las organizaciones interesadas deberán postular actividades o paquetes turísticos que demuestren capacidad operativa, atención especializada, sostenibilidad, infraestructura de calidad y experiencia con clientes internacionales o de alto perfil. Además, las experiencias seleccionadas harán parte de una estrategia de promoción nacional e internacional liderada por el IDT, el Bureau de Convenciones de Bogotá y Latam Airlines.

Entre los beneficios para los seleccionados se encuentran la inclusión en el portafolio oficial ‘Bogotá Auténtica – Planes premium para viajeros con estilo’, visibilidad en plataformas de promoción turística, acceso a mercados internacionales, participación en ruedas de negocio y articulación con actores estratégicos del ecosistema turístico y empresarial de la ciudad.

A cuatro horas de Bogotá, el municipio que enamora con su historia colonial y republicana; un destino para viajar al pasado

La convocatoria estará abierta oficialmente desde el 6 de mayo y las postulaciones podrán realizarse hasta el próximo 10 de julio de 2026. Posteriormente, un comité interdisciplinario evaluará las propuestas “con base en criterios técnicos, de calidad, diferenciación y alineación con el posicionamiento de Bogotá como destino premium de talla mundial”.

.