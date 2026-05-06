Con 123 municipios, Boyacá ofrece una diversidad de destinos con encanto propio que atraen tanto a locales como a visitantes. Esta región es conocida como una de las más acogedoras del país, donde los viajeros se encuentran con hermosos paisajes, pueblos coloniales y lugares históricos imperdibles.

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Es un territorio en donde la gastronomía es una de las cosas que atrae a los viajeros, pues refleja la identidad cultural, histórica y campesina de la región. Sus platos tradicionales, como el cocido boyacense, la mazamorra chiquita o las arepas, conservan técnicas ancestrales y el uso de ingredientes locales como la papa, el maíz y las legumbres.

Los mercados, restaurantes y festivales gastronómicos permiten valorar el trabajo de productores y cocineros, fortaleciendo la sostenibilidad de la región, por lo que la gastronomía se convierte también en un gran dinamizador del turismo.

Uno de los destinos que destaca por su oferta gastronómica es Soatá, capital de la provincia Norte, un lugar que no pasa desapercibido por su identidad y atractivos. Allí, una de las preparaciones típicas es el mute.

El mute es uno de los platos típicos de Soatá, en Boyacá. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Esta sopa se ha consolidado como un plato tradicional y muy popular en este municipio boyacense, pues sus habitantes preparan una de las versiones más auténticas y sabrosas de la región. La elaboran con una mezcla particular de ingredientes, incluyendo maíz pelao, frijol, mano de res, mano de cerdo, callo, papas y ahuyama, entre otros ingredientes.

Este municipio, situado a un poco más de tres horas de Tunja, es conocido como “la ciudad datilera de Colombia” debido a la abundante producción de esta fruta. El dátil se convierte allí en la base para la elaboración de dulces y otras delicias que se comercializan tanto dentro como fuera del departamento.

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Sitios de interés

Entre los atractivos que llaman la atención de los visitantes se encuentra una palma datilera ubicada junto al parque principal, considerada un símbolo representativo del municipio y de la relevancia que tiene este cultivo en la identidad local.

Soatá es reconocido por la producción de dátiles. Foto: Getty Images

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), en la lista de lugares para visitar se encuentran algunos sitios naturales, religiosos e históricos como la cascada El Chorro, La Cueva del Indio y la quebrada de San Antonio.

De igual forma, están el monasterio de las Hermanas de la Visitación, la capilla de San Antonio, el alto de Santa María, el parque Juan José Rondón, la capilla de La Piedra, el mirador hacia el cañón del Chicamocha, el puente Pinzón, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el parque Simón Bolívar, entre otros.

A ese rico patrimonio cultural de Soatá se suman las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los transportadores; el Carnaval Campesino, el Festival del Torbellino y el Carnaval de la Alegría Soatense, entre otros encuentros culturales y religiosos.