Top 3 de las mejores rutas de ciclismo en Colombia; una es considerada la más exigente del mundo

Con paisajes que van desde montañas imponentes hasta valles llenos de historia, Colombia se ha convertido en un destino que engancha tanto a turistas locales como extranjeros, muchos de ellos atraídos por su riqueza natural y cultural.

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En medio de esa oferta, el ciclismo se roba buena parte del protagonismo: no solo es uno de los deportes más queridos por los colombianos, sino también una forma ideal de recorrer el país.

Año tras año, crece el interés por pedalear en rutas que combinan naturaleza y tradición, consolidando a Colombia como un escenario perfecto para quienes buscan experiencias sobre dos ruedas.

Rutas para hacer ciclismo en Colombia Foto: Getty Images

Rutas de ciclismo en Colombia que son las preferidas

Estas son algunas de las rutas más destacadas para hacer ciclismo en el país:

Alto de las palmas

Ubicada en Medellín, esta ruta es un ascenso de aproximadamente 17 kilómetros. La ruta parte desde las afueras de la ciudad hasta la zona rural de Envigado.

Esta es una de las rutas más exigentes en el país y se ha convertido en un reto para muchos ciclistas en el país. La recompensa de lograrla es que al llegar a la cima se puede apreciar una vista panorámica de Medellín inigualable y, además, se puede disfrutar de una gastronomía local que es perfecta para comenzar el descenso.

Rutas para hacer ciclismo en Colombia Foto: Foto Gettyimages

Cerro El Volador

Este es uno de los cerros principales del Valle de Aburrá, y en él se puede tener un espacio lleno de naturaleza, arqueología e historia. Hoy en día se conoce como el Ecoparque Cerro El Volador y ofrece a los locales y turistas la posibilidad de hacer turismo en bicicleta, caminatas, avistamiento de aves y varias actividades culturales.

Alto de letras

Con 80 kilómetros, esta ruta es considerada una de las más exigentes del mundo, y por esta razón, muchos ciclistas la tienen en la lista de metas por cumplir.

El inicio de esta ruta se da en Mariquita, Tolima y acaba en el Páramo de Letras. Durante el recorrido, los ciclistas pueden apreciar tanto paisajes cálidos como montañas llenas de neblina.

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Otras de las rutas reconocidas en el país para practicar ciclismo son: Alto de los Patios (Bogotá), Cañón del Chicamocha (Santander), Alto de la Cuchilla (Guasca), Alto del Verjón (Bogotá), Kilómetro 18 (Cali), Alto de Minas (Antioquia), Algo de la Línea (Quindío).