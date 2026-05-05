“Sabía que era malo”: Christopher Carpentier reveló inesperado dato de su pasado

Christopher Carpentier, uno de los chefs más reconocidos de Latinoamérica, especialmente por su participación en algunas de las versiones más importantes de MasterChef, MasterChef Junior y MasterChef Celebrity en países como Ecuador, Colombia y Chile, se sinceró con el empresario Álvaro Rodríguez y reveló algunos de los momentos más difíciles de sus inicios en el mundo de la gastronomía.

En la conversación habló de la mentalidad positiva que lo llevó a abrirse camino en la industria, pese a que no se consideraba una persona talentosa, a diferencia de muchas de las personas con las que compartió el aula de clase.

Christopher Carpentier, exjurado de MasterChef Celebrity. Foto: Tomada de Instagram @chriscarpentier

“Yo tenía la mentalidad de un ganador, pero tenía la ejecución de un perdedor; me tocaba trabajar 10 veces más (...) Es muy frustrante, pero así fue que lo logré. Para la única cosa que yo soy bueno es para creer que yo soy bueno”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Reveló que, debido a sus pocos conocimientos en el mundo de la cocina, tuvo que enfocarse durante varios años en perfeccionar sus técnicas, además de innovar con sus creaciones para sobresalir en un entorno cada vez más competitivo.

Christopher Carpentier, exjurado de ‘Masterchef Celebrity’, hizo fuerte confesión sobre Claudia Bahamón

“Yo sabía que era malo, entonces tenía que convencerme de que era bueno y sabía que tenía que trabajar más que el resto. Cuando estaba en el colegio, yo era el niño que jodía en clase y me salvó el deporte; como para eso sí era bueno, fue lo que me salvó. Era popular en el recreo e impopular en la clase. Llegaban las mamás en esos años y preguntaban que en qué curso estaba Carpentier para no poner a sus hijos en ese curso”.

Confesó que, desde sus 17 años, momento en el que mostró interés por la gastronomía, tuvo que dividir sus tiempos entre lo que fue su pasión y sus obligaciones escolares, por imposición de sus padres.