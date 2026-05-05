Cuidado con las patinetas eléctricas: autoridades desmantelaron desguazadero en el centro de Bogotá

Las patinetas eléctricas se han convertido en una alternativa de movilidad económica y de menor impacto con el medioambiente; sin embargo, esto también ha dado pie a que los hurtos de estas aumenten considerablemente, dada la demanda creciente.
Recientemente, la Alcaldía de Bogotá ha dado a conocer detalles del operativo adelantado en el centro de la ciudad, en el que se logró desmantelar un desguazadero de patinetas eléctricas.
Esto se logró gracias a un trabajo articulado entre la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Según lo informado, el establecimiento intervenido operaba como un taller; sin embargo, en realidad tenía un trasfondo delictivo que fue descubierto por las autoridades.
Durante el proceso de intervención, dos personas resultaron capturadas y se recuperaron cinco patinetas eléctricas que contaban con reporte de hurto. El establecimiento se encontraba ubicado en la carrera 7 con calle 23.
Según lo relatado, luego de realizar la inspección preliminar en las distintas áreas del lugar, se revisó el segundo piso, donde se encontraban patinetas completas y algunas desarmadas. Posteriormente, se hizo la revisión de cada una de ellas, determinando que cinco contaban con reporte de hurto.
A su vez, se incautaron 40 patinetas desarmadas y cerca de 20 motores que no contaban con los papeles de facturación correspondientes.
Una de las personas detenidas ya tenía antecedentes por robo y lesiones. Igualmente, el local fue cerrado durante diez días por vender productos que tenían reporte de robo.
César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, afirmó que con esto: “Estamos cerrándole el cerco a las estructuras que se lucran del hurto y la comercialización de estos artículos. No vamos a permitir que establecimientos comerciales se conviertan en bodegas de bienes robados, y quien los adquiera podría ser capturado por el delito de receptación”.
Se sugiere a la ciudadanía informar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa que note en tiendas o negocios. Así se pueden combatir a las organizaciones criminales que operan en estos lugares.
También es importante que, si alguien es víctima de hurto de algún vehículo, bicicleta, moto o patineta eléctrica, lo reporte, pues así las autoridades, cuando realicen estos operativos, eventualmente podrán recuperarlas de manos criminales.