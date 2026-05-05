Cuidado con las patinetas eléctricas: autoridades desmantelaron desguazadero en el centro de Bogotá

Las patinetas eléctricas se han convertido en una alternativa de movilidad económica y de menor impacto con el medioambiente; sin embargo, esto también ha dado pie a que los hurtos de estas aumenten considerablemente, dada la demanda creciente.

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Recientemente, la Alcaldía de Bogotá ha dado a conocer detalles del operativo adelantado en el centro de la ciudad, en el que se logró desmantelar un desguazadero de patinetas eléctricas.

Esto se logró gracias a un trabajo articulado entre la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Según lo informado, el establecimiento intervenido operaba como un taller; sin embargo, en realidad tenía un trasfondo delictivo que fue descubierto por las autoridades.

Dos personas resultaron capturadas en medio del operativo. Foto: Alcaldía de Bogotá API

Durante el proceso de intervención, dos personas resultaron capturadas y se recuperaron cinco patinetas eléctricas que contaban con reporte de hurto. El establecimiento se encontraba ubicado en la carrera 7 con calle 23.

Según lo relatado, luego de realizar la inspección preliminar en las distintas áreas del lugar, se revisó el segundo piso, donde se encontraban patinetas completas y algunas desarmadas. Posteriormente, se hizo la revisión de cada una de ellas, determinando que cinco contaban con reporte de hurto.

A su vez, se incautaron 40 patinetas desarmadas y cerca de 20 motores que no contaban con los papeles de facturación correspondientes.

Una de las personas detenidas ya tenía antecedentes por robo y lesiones. Igualmente, el local fue cerrado durante diez días por vender productos que tenían reporte de robo.

El uso de patinetas eléctricas para transportarse ha crecido de manera significativa en la ciudad de Bogotá. Foto: NICOLAS LINARES

César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, afirmó que con esto: “Estamos cerrándole el cerco a las estructuras que se lucran del hurto y la comercialización de estos artículos. No vamos a permitir que establecimientos comerciales se conviertan en bodegas de bienes robados, y quien los adquiera podría ser capturado por el delito de receptación”.

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Se sugiere a la ciudadanía informar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa que note en tiendas o negocios. Así se pueden combatir a las organizaciones criminales que operan en estos lugares.

También es importante que, si alguien es víctima de hurto de algún vehículo, bicicleta, moto o patineta eléctrica, lo reporte, pues así las autoridades, cuando realicen estos operativos, eventualmente podrán recuperarlas de manos criminales.