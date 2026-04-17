Alerta por nueva modalidad de fraude en Bogotá: delincuentes usan mensajes falsos con supuestas multas de tránsito

Las autoridades dieron a conocer una nueva modalidad de estafa en Bogotá que utiliza supuestas multas de tránsito para engañar a los ciudadanos. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó la alerta por medio de sus redes sociales para prevenir nuevos robos.

De acuerdo con los funcionarios de la entidad, varias personas habrían recibido mensajes de texto sospechosos que se hacían pasar por comunicaciones oficiales de la Policía de Tránsito.

“Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico. Liquide ahora con 50% de descuento y evite el embargo de sus bienes”, expresa uno de los mensajes.

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La estafa digital incluye un enlace donde las personas pueden acceder. Esta página web sería un engaño para obtener información bancaria de los ciudadanos y robarles sus datos personales. Los ciberdelitos de este tipo son conocidos como smishing, donde criminales utilizan textos llamativos para incitar a las personas a abrir portales falsos.

Muchos de ellos incluyen advertencias de supuestos embargos o cobros jurídicos para generar miedo en las personas e inducirlas a realizar pagos inexistentes. Muchos de los sitios web que ofrecen parecen páginas verídicas, lo que genera confianza en los usuarios.

Por medio de los enlaces pueden acceder a números de cuentas, tarjetas bancarias y otros datos privados. Las personas quedan vulnerables a robos y otros delitos, como la suplantación de identidad.

La Secretaría de Movilidad no notifica embargos o cobros jurídicos de multas por medio de mensajes de texto. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

Señales de alerta

La Secretaría de Seguridad entregó una serie de recomendaciones para tener en cuenta y evitar caer en las trampas de los delincuentes. Una de ellas es desconfiar de términos como “cobro jurídico” o “embargo”, que solo buscan crear pánico.

Las entidades oficiales, como la Secretaría Distrital de Movilidad o la Dirección de Tránsito y Transporte, realizan un proceso administrativo antes de llegar a estas instancias y no notifican embargos o cobros de este tipo por medio de mensajes de texto.

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Otras señales de alerta son los mensajes con sentido de urgencia extremo, que invitan a las personas a hacer clic de manera inmediata. También se recomienda sospechar de aquellos con promociones o descuentos para evitar un supuesto embargo.

La mayoría de mensajes de texto fraudulentos incluyen enlaces con dominios sospechosos. Es importante recordar que las páginas oficiales del gobierno colombiano terminan en .gov.co.

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En caso de recibir una notificación de este tipo, se recomienda verificar las fuentes oficiales para conocer el estado de multas o cobros pendientes. En la ciudad de Bogotá, los ciudadanos pueden ingresar a la página de la Secretaría de Movilidad o directamente al SIMIT.