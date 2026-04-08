Amplían los horarios de atención para cursos pedagógicos de tránsito en Bogotá: estos son los detalles

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció recientemente la ampliación del horario de atención en el Centro de Servicios de Movilidad, en su sede de Paloquemao, con el objetivo de mejorar el acceso a los cursos pedagógicos por multas, infracciones o sanciones de tránsito en Bogotá.

“Con esta medida, atiende la alta demanda del servicio y brinda mayores opciones de horario para que la ciudadanía pueda cumplir con el requisito y así acceder a los descuentos de hasta el 50 % en el valor del comparendo de manera ágil, gratuita y sin intermediarios. En 2025, se realizaron más de 10.000 cursos pedagógicos, en los que participaron cerca de 180.000 personas”, indicó la entidad.

Además, con la ampliación del horario en la sede de Paloquemao, la ciudad cuenta ahora “cuenta con dos puntos habilitados para realizar el curso pedagógico los sábados, lo que amplía las alternativas para quienes no pueden asistir entre semana”.

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La sede Paloquemao atiende ahora en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 7:00 a. m. – 5:30 p. m.

Sábados: 7:00 a. m. – 11:00 a. m.

Bogotá cuenta con seis puntos de atención, para acceder a los cursos pedagógicos:

Edificio Restrepo en la calle 14 Sur #22-27.

Fontibón Centro ubicado en la calle 19 #99-68.

C.C. Tintal Plaza localizado en la avenida carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.

C.C. San Rafael en la calle 134 #55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, localizado en la avenida calle 13 #37-35.

Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao, ubicado en la carrera 28A #18-20.

¿Cómo acceder al curso pedagógico en Bogotá por multas o infracciones de tránsito?

Para realizar al curso pedagógico, solamente es necesario estar inscrito en el RUNT y agendarse previamente, de manera gratuita y sin intermediarios enwww.movilidadbogota.gov.co, o en ‘Mi Movilidad a un clic’, o a través de la línea telefónica (601) 3649400, opción 2.

El día del curso, se recomienda llegar con 40 minutos de anterioridad para las respectivas validaciones, así como disponer de dos horas para realizar el proceso.

El dinero que se recoge por comparendos es destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana. Foto: Guillermo Torres

Descuentos a comparendos notificados en vía:

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de imposición.

Descuentos a comparendos electrónicos:

50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

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Los cursos pedagógicos

Los cursos pedagógicos promueven lasensibilización sobre los comportamientos y hábitos que se deben tener en la vía, procurando que los infractores comprendan el sentido de las normas de tránsito y las respeten. El curso tiene una duración de dos horas de cátedra aproximadamente.

Para acceder al descuento, se debe realizar un curso por cada orden de comparendo. En caso de tener varios comparendos, es necesario presentar un certificado individual por cada uno.

El valor del comparendo, después de realizar el curso pedagógico, se liquidará y generará automáticamente el volante de pago con el respectivo descuento. El pago de la infracción se puede realizar en línea, a través del botón PSE ubicado en la página web www.movilidadbogota.gov.co, sitio ‘Consulta y pago de comparendos’, o presencialmente, en los bancos de Occidente y Caja Social, y en la Red de corresponsales bancarios: Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Punto de Pago y corresponsales AVAL.