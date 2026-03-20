¿Cómo reportar una infracción de tránsito en Bogotá? Guía para ciudadanos

La seguridad vial continúa siendo uno de los principales retos en Bogotá, donde el aumento del parque automotor y la congestión han elevado el riesgo de siniestros en las vías. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha venido promoviendo campañas pedagógicas y de control con el objetivo de reducir comportamientos imprudentes por parte de conductores.

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Estas estrategias se han enfocado tanto en sancionar a quienes sean imprudentes y reiterativos, como en promover la participación ciudadana como herramienta para identificar infracciones en tiempo real.

En los últimos años, el uso de redes sociales y dispositivos móviles ha facilitado la recolección de evidencia sobre conductas peligrosas, lo que ha abierto la puerta a nuevos mecanismos de denuncia. Por esta razón, la SDM puso en marcha una iniciativa que permite a los ciudadanos grabar y reportar a conductores que realicen maniobras peligrosas en las vías.

Ahora es posible denunciar las imprudencias viales. Foto: Imprudencia vial, un mal que transita por las calles de Cali, Marzo 15 de 2024, Foto Wirman Rios , EL PAIS

¿Cómo denunciar imprudencias en la vía?

La estrategia se desarrolla bajo el hashtag #SalvajesEnLaVía, el cual debe ser utilizado para visibilizar estos comportamientos en redes sociales.

De acuerdo con la entidad, para que la denuncia sea efectiva, los ciudadanos deben registrar información clara y precisa el hecho, incluyendo la ubicación exacta, la hora en la que ocurrieron los hechos y la matrícula del vehículo involucrado. Estos datos son indispensables para que las autoridades puedan hacer seguimiento y eventualmente sancionar a los responsables.

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Posteriormente, la información debe enviarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad, donde se inicia el proceso de verificación. La entidad ha insistido en que la calidad de la evidencia es determinante para avanzar en posibles sanciones contra los infractores.

El objetivo de la campaña es fortalecer la cultura ciudadana y reducir los riesgos en las vías. Según la Secretaría, los reportes permitirán identificar a conductores que ponen en peligro la vida de otros actores viales, incluidos peatones, ciclistas y demás conductores.

Desde la entidad también se ha hecho un llamado directo a la ciudadanía para participar activamente en esta estrategia. “Con tu ayuda, vamos a sancionar los comportamientos de los salvajes en la vía”, señalaron, en referencia a la importancia de la denuncia como herramienta de control social.

La implementación de esta iniciativa busca reforzar las acciones de prevención y control frente a infracciones que, en muchos casos, no son detectadas en operativos tradicionales. Con este tipo de mecanismos, la administración distrital apunta a ampliar la capacidad de vigilancia y promover una conducción más responsable en Bogotá.