Bogotá

¿Cómo reportar una infracción de tránsito en Bogotá? Guía para ciudadanos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó una estrategia para que los ciudadanos reporten comportamientos riesgosos en las vías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de marzo de 2026, 11:04 a. m.
Denuncia las imprudencias viales en Bogotá
Denuncia las imprudencias viales en Bogotá Foto: Getty Images / Jorge Orozco / Montaje: Semana

La seguridad vial continúa siendo uno de los principales retos en Bogotá, donde el aumento del parque automotor y la congestión han elevado el riesgo de siniestros en las vías. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha venido promoviendo campañas pedagógicas y de control con el objetivo de reducir comportamientos imprudentes por parte de conductores.

El preocupante aumento de las cifras de accidentes en Bogotá: las motos lideran la estadística

Estas estrategias se han enfocado tanto en sancionar a quienes sean imprudentes y reiterativos, como en promover la participación ciudadana como herramienta para identificar infracciones en tiempo real.

En los últimos años, el uso de redes sociales y dispositivos móviles ha facilitado la recolección de evidencia sobre conductas peligrosas, lo que ha abierto la puerta a nuevos mecanismos de denuncia. Por esta razón, la SDM puso en marcha una iniciativa que permite a los ciudadanos grabar y reportar a conductores que realicen maniobras peligrosas en las vías.

Imprudencia vial, un mal que transita por las calles de Cali, Marzo 15 de 2024, Foto Wirman Rios , EL PAIS
Ahora es posible denunciar las imprudencias viales. Foto: Imprudencia vial, un mal que transita por las calles de Cali, Marzo 15 de 2024, Foto Wirman Rios , EL PAIS

¿Cómo denunciar imprudencias en la vía?

La estrategia se desarrolla bajo el hashtag #SalvajesEnLaVía, el cual debe ser utilizado para visibilizar estos comportamientos en redes sociales.

Bogotá

FILBo 2026 en Bogotá: programación, horarios y todo lo que se sabe del festival

Bogotá

Así, Zulma Guzmán habría conseguido el talio que mató a dos niñas: hay dos hipótesis

Vehículos

Alcaldía de Bogotá da a conocer importante anuncio para la movilidad en el Festival Estéreo Picnic

Bogotá

Cierres viales y desvíos este domingo 22 de marzo en Bogotá por la Carrera Enel X Night Race 10K

Bogotá

Clima seco con lloviznas en Bogotá, mientras crecen los riesgos por incendios y deslizamientos en varias partes del país

Bogotá

Protestas afectaron la movilidad en este sector de Bogotá este jueves 19 de marzo

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá este viernes, 20 de marzo: revise barrios afectados y horarios para evitar quedarse sin energía en plena jornada

Vehículos

Pico y placa en Medellín: así rota la medida este viernes, 20 de marzo

Vehículos

Así será la rotación del pico y placa en Medellín este jueves 19 de marzo

Vehículos

El preocupante aumento de las cifras de accidentes en Bogotá: las motos lideran la estadística

De acuerdo con la entidad, para que la denuncia sea efectiva, los ciudadanos deben registrar información clara y precisa el hecho, incluyendo la ubicación exacta, la hora en la que ocurrieron los hechos y la matrícula del vehículo involucrado. Estos datos son indispensables para que las autoridades puedan hacer seguimiento y eventualmente sancionar a los responsables.

Equipo ‘Tapahuecos’ alcanza histórico registro en 2026; más de un millón de metros cuadrados intervenidos

Posteriormente, la información debe enviarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad, donde se inicia el proceso de verificación. La entidad ha insistido en que la calidad de la evidencia es determinante para avanzar en posibles sanciones contra los infractores.

El objetivo de la campaña es fortalecer la cultura ciudadana y reducir los riesgos en las vías. Según la Secretaría, los reportes permitirán identificar a conductores que ponen en peligro la vida de otros actores viales, incluidos peatones, ciclistas y demás conductores.

Desde la entidad también se ha hecho un llamado directo a la ciudadanía para participar activamente en esta estrategia. “Con tu ayuda, vamos a sancionar los comportamientos de los salvajes en la vía”, señalaron, en referencia a la importancia de la denuncia como herramienta de control social.

La implementación de esta iniciativa busca reforzar las acciones de prevención y control frente a infracciones que, en muchos casos, no son detectadas en operativos tradicionales. Con este tipo de mecanismos, la administración distrital apunta a ampliar la capacidad de vigilancia y promover una conducción más responsable en Bogotá.