¿Hay manifestaciones en junio? Estas son las marchas programadas en Bogotá del 5 al 15

La primera quincena de junio tendrá una agenda movida en Bogotá. Diversos colectivos ciudadanos, organizaciones sociales, movimientos juveniles y comunidades locales han convocado plantones, marchas y movilizaciones en distintos puntos de la capital, lo que podría generar afectaciones temporales en la movilidad y modificaciones en la operación del transporte público.

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Como ocurre habitualmente durante este tipo de jornadas, la Secretaría Distrital de Gobierno anunció acompañamiento institucional mediante los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el propósito de garantizar el derecho a la protesta pacífica y prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana.

De acuerdo con la programación divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, el viernes 5 de junio comenzará con el plantón denominado “Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa, ni una más”, convocado por CODEC y COMUDEC. La actividad está prevista para las 9:00 de la mañana en la Plaza Fundacional de Bosa.

Plantones y movilizaciones del 5 al 15 de junio en Bogotá. Foto: Bogotá Tránsito/Twitter/@BogotaTransito

El mismo día, a las 6:00 de la tarde, se realizará la actividad llamada Contragolpe Visual, que tendrá como punto de encuentro el Planetario Distrital. Según la agenda oficial, el recorrido pasará por el Parque Nacional y el Parque de los Hippies, en la localidad de Santa Fe.

La jornada del viernes concluirá con el Plantón Puente de la Dignidad, convocado para las 7:00 de la noche en el sector de Puente La Marichuela, en la localidad de Usme.

Para el sábado 6 de junio se encuentran programadas tres actividades adicionales. La primera será la movilización de la comunidad Ciudadela Tres Quebradas, convocada por habitantes del sector. La concentración iniciará a las 9:00 de la mañana en el mismo puente La Marichuela y avanzará hacia el Portal Usme.

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Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se desarrollará la Marcha Pacífica Juvenil, que partirá desde el Parque de los Hippies con destino a la Universidad Pedagógica Nacional, en la localidad de Chapinero.

Durante la noche del mismo sábado se llevará a cabo la Velatón por la liberación, programada para las 7:00 p. m. en la Plaza de Bolívar, uno de los puntos tradicionales de concentración en el centro histórico de Bogotá.

El domingo 7 de junio se realizará el homenaje a la vida de Dubán Barros, joven hallado muerto en el marco del estallido social de 2021. El escenario será el Portal Américas y la hora de inicio será a las 9:00 de la mañana.

Finalmente, para el 14 de junio está programada la Marcha LGBTIQ+ del Sur de Bogotá 2026, una de las movilizaciones con mayor recorrido. La concentración comenzará a las 12:30 de la tarde en el sector de Bavaria, sobre la avenida Boyacá con calle 8, en Kennedy, y avanzará hasta el Parque del Fuego, en Fontibón.

El punto de inicio de la manifestación es la Avenida Boyacá # 8 - 97. Foto: getty images

La Secretaría Distrital de Gobierno recordó que los horarios, recorridos y características de algunas convocatorias pueden sufrir modificaciones de última hora. Por ello, recomendó consultar permanentemente los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio para verificar posibles cierres viales, desvíos o afectaciones en la operación del sistema de transporte.

Las autoridades insistieron en que todas las actividades contarán con acompañamiento institucional y reiteraron el llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, respetando tanto el derecho a la protesta como los derechos de los demás ciudadanos que transitan diariamente por las vías y espacios públicos de la capital.