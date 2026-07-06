De una velatón por Natalia Villalba a una marcha contra Abelardo De La Espriella: así será la semana de movilizaciones en Bogotá

Bogotá vivirá una semana con una agenda diversa de movilizaciones sociales que abarcan desde causas políticas y humanitarias hasta jornadas de memoria y defensa de derechos.

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Entre el 7 y el 10 de julio, distintos colectivos, organizaciones y ciudadanos se concentrarán en varios puntos de la capital, por lo que la Secretaría Distrital de Gobierno recomendó a los bogotanos revisar la programación antes de salir de casa y planear con tiempo sus recorridos.

La administración distrital advirtió que estas actividades podrían generar cierres temporales, desvíos y modificaciones en la movilidad, razón por la cual desplegará equipos de gestoras y gestores de diálogo social y derechos humanos para acompañar cada una de las jornadas, promover el diálogo y garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

Martes 7: tres movilizaciones en distintos puntos de la ciudad

La agenda comenzará con un plantón en defensa de la constituyente, programado para la 1:00 p. m. frente a la Hemeroteca Nacional Universitaria, en la localidad de Teusaquillo.

Dos horas después, a las 3:00 p. m., se realizará el plantón “Nunca verás un policía golpeando a un millonario”, cuya concentración será frente a Vehicolda, en la localidad de Los Mártires.

La jornada cerrará con la Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026, convocada entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m.. El punto de encuentro será el parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios, en Engativá.

Miércoles 8: desaparecidos, política y una nueva marcha

El miércoles iniciará con un plantón humanitario por los colombianos desaparecidos en Rusia y Ucrania, previsto para las 9:00 a. m. en la estación El Tiempo – Maloka, en la localidad de Engativá.

Más tarde, a las 10:00 a. m., está convocada la Movilización Nacional en Contra del Mandato de Abelardo de la Espriella, que tendrá como punto de encuentro la Plaza de Bolívar, en La Candelaria.

Ese mismo día, a la 1:00 p. m., se desarrollará la marcha “No nos van a destripar, la revolución no descansa”, cuya concentración será frente al Palacio de Justicia, también en la localidad de La Candelaria.

Jueves 9: vivienda y homenaje a Natalia Villalba

La programación del jueves incluye, a las 10:00 a. m., el plantón ”¡No al desalojo! El Remanso 1 Resiste”, convocado frente a la Personería de Bogotá, en la localidad de Santa Fe.

Durante la noche, a las 6:00 p. m., familiares, amigos y ciudadanos se reunirán en el Monumento a La Pola, en La Candelaria, para participar en una velatón en memoria de Natalia Villalba, cuyo caso ha generado gran atención en el país al ser encontrada sin vida dentro de una maleta, al interior de un apartamento al norte de la capital.

Viernes 10: conmemoración y olla comunitaria

La agenda concluirá el viernes con dos actividades. A las 4:00 p. m. se llevará a cabo la conmemoración de Cristian David Castillo, quien murió en medio de la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la avenida Ciudad de Cali con calle 145, en la localidad de Suba.

A esa misma hora comenzará la Olla Comunitaria Suroriente por la Vida, cuyo punto de partida será el Dollar City de la carrera 10 con calle 27 Sur, desde donde los participantes se desplazarán hasta la Plaza de Bolívar.

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Las recomendaciones del Distrito

Ante esta agenda de movilizaciones, la Secretaría Distrital de Gobierno recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, verificar previamente el estado de las vías, contemplar posibles desvíos y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y de los equipos de diálogo que acompañarán cada jornada.

La entidad reiteró que continuará haciendo presencia en las diferentes actividades programadas con el propósito de facilitar el diálogo, garantizar el ejercicio del derecho a la protesta y promover la convivencia entre quienes participan en las movilizaciones y los ciudadanos que transitan por la capital.