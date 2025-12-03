Suscribirse

Bogotá

El duro mensaje del padre de Jean-Claude Bossard contra el presunto homicida de su hijo: “Un niño con un arma es un asesino”

Realizaron una velatón en el lugar donde fue asesinado este joven de 29 años, en el norte de Bogotá: “Mi vida se partió en dos”, dijo su padre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 3:18 a. m.
Jean-Claude Bossard, padre del joven de 29 años asesinado.
Jean-Claude Bossard, padre del joven de 29 años asesinado. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BluRadioCo

En la noche de este miércoles, 3 de diciembre, familiares y amigos de Jean-Claude Bossard, quien fue asesinado en medio de un hurto en el norte de Bogotá, realizaron una velatón en su honor.

Entre los presentes estuvo Jean-Claude Bossard, padre del joven de 29 años que perdió la vida por causa de dos disparos el 2 de diciembre, en el barrio Chicó Navarra, de la localidad de Usaquén.

Contexto: Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo

Varios familiares, al igual que su padre, quien es un ciudadano francés, había viajado desde Barranquilla a Bogotá para celebrar el cumpleaños de su hijo, que sería el próximo 5 de diciembre.

El viernes cumplía 30 años, ese día lo vamos a enterrar. Mi vida se partió en dos, me queda una hija maravillosa, gracias a Dios, pero se me fue mi gasolina”, dijo el hombre.

Una multitud de personas se reunieron en la avenida 19 con calle 108, justo en el lugar donde sucedieron los violentos hechos que terminó en la muerte del administrador de empresas.

Esto no puede seguir pasando. Yo no quiero que esto le pase a nadie, a ninguno de ustedes, tenemos que cambiar como sociedad”, detalló el padre de la víctima, quien pidió más operativos de seguridad en la capital para combatir a los delincuentes.

El padre de este joven aprovechó el momento para referirse al menor de edad que fue capturado en flagrancia por este homicidio y que posteriormente fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación, donde aceptó los cargos.

El hombre que le disparó tenía 16 años. Un niño con un arma es un asesino (…) No podemos seguir dando palmadas en la espalda”, agregó el señor en medio de su dolor.

Este sería el presunto asesino de Jean Claude Bossard.
Este sería el presunto asesino de Jean Claude Bossard. | Foto: SEMANA / API

Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó al menor de edad los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.

El joven aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado”, detalló la Fiscalía a través de un comunicado.

