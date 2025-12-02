Suscribirse

Bogotá

Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

Un patrullero de la Policía que estaba en la zona reaccionó contra estos delincuentes, dando de baja a uno de ellos y capturando a otro.

3 de diciembre de 2025, 3:36 a. m.
La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard.
Se conoció el video del momento exacto en que fue asesinado Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, en el norte de Bogotá, en la tarde de este martes, 2 de diciembre.

En redes sociales fue difundido el fragmento en que muestra a un sujeto balancearse contra la víctima para robarlo en plena calle, donde en medio del forcejeo el presunto delincuente le propinó dos disparos.

El hombre quedó tendido en el suelo, mientras que el ladrón trataba de emprender la huida en una motocicleta que era conducida por su cómplice que lo esperaba metros más adelante.

SEMANA se abstiene de publicar el video por respeto a los familiares de la víctima.
Sin embargo, antes de poder escapar, un patrullero de la Policía que estaba en la zona reaccionó contra estos sujetos, dando de baja al conductor de la moto y logró capturar al que habría disparado, quien sería un menor de 16 años.

La Policía tuvo un enfrentamiento el 10 de noviembre con estos delincuentes. Incluso, en esa ocasión también hubo intercambio de disparos. Por eso se ha priorizado esta zona, por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos. Ya estábamos trabajando, pero desafortunadamente el día de hoy alcanzaron a cometer este delito”, informó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Contexto: Alcalde Galán entrega detalles del hombre asesinado en el norte de Bogotá; advierte que la Policía ya tenía en el radar a los delincuentes

¿Quién era Jean Claude Bossard?

Tras pasar varias horas de este violento hecho que ocurrió en el barrio Santa Paula, en la avenida 19, con calle 107, se conocieron detalles de la víctima y su procedencia.

Jean Claude Bossard, quien tenía 29 años de edad, era de Barranquilla y tenía varios años viviendo en Bogotá; sus padres residen en la capital del Atlántico y uno de ellos es francés, según informó Noticias Caracol.

Este joven era administrador de empresas, pero también se dedicaba al motocross y además era aficionado a las carreras de karts. Este viernes, 5 de diciembre, cumplía 30 años.

