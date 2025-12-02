Bogotá
Balacera en el barrio Santa Paula, al norte de Bogotá, deja dos personas fallecidas
El hecho se registró en medio de un intento de hurto en el que las autoridades lograron intervenir.
Sobre las 2:20 de la tarde de este martes, 2 de diciembre, se registró un nuevo hecho de inseguridad en la capital del país. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, dos personas murieron en medio de un intento de robo en el barrio Santa Paula, al norte de Bogotá.
Según la primera información que las autoridades han entregado sobre el caso, los hechos se dieron cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, intentaron robar a un hombre que circulaba por las calles del barrio Santa Paula, al norte de Bogotá.
El reporte da cuenta de que la víctima de los hechos es un hombre de 29 años, de quien todavía no se conoce la identidad, y a quien, en el intento de hurto, le dispararon.
Cuando las autoridades supieron del caso, desplegaron un operativo para poder dar con el paradero de los criminales. En medio de las labores policiales, uno de los ladrones fue abatido y el otro, un menor de 16 años, fue aprehendido y está en custodia de las autoridades de infancia y adolescencia.
Semana crítica
Este hecho no ha sido el único que ha captado los esfuerzos de las autoridades durante el arranque de esta semana. En la tarde del lunes primero de diciembre, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a un centro comercial de la localidad de Chapinero y perpetró el robo a una joyería.
Los ladrones rompieron una vitrina con un objeto contundente, intimidaron al empleado con un arma de fuego y sustrajeron varias piezas, cuyo valor estimado ronda los 30 millones de pesos.
Durante la salida, quienes habrían sido los responsables efectuaron varios disparos en las inmediaciones y un transeúnte resultó herido en la pantorrilla. La víctima fue remitida a un centro asistencial y, según las autoridades, su estado no reviste gravedad.