Balacera en el barrio Santa Paula, al norte de Bogotá, deja dos personas fallecidas

Sobre las 2:20 de la tarde de este martes, 2 de diciembre, se registró un nuevo hecho de inseguridad en la capital del país. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, dos personas murieron en medio de un intento de robo en el barrio Santa Paula, al norte de Bogotá.

Banda criminal que azotaba el sector de Santa Paula | Foto: Redes sociales

Según la primera información que las autoridades han entregado sobre el caso, los hechos se dieron cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, intentaron robar a un hombre que circulaba por las calles del barrio Santa Paula, al norte de Bogotá.

El reporte da cuenta de que la víctima de los hechos es un hombre de 29 años, de quien todavía no se conoce la identidad, y a quien, en el intento de hurto, le dispararon.

Balacera en Bogotá. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @UltimaHoraCR

Cuando las autoridades supieron del caso, desplegaron un operativo para poder dar con el paradero de los criminales. En medio de las labores policiales, uno de los ladrones fue abatido y el otro, un menor de 16 años, fue aprehendido y está en custodia de las autoridades de infancia y adolescencia.

Semana crítica

Este hecho no ha sido el único que ha captado los esfuerzos de las autoridades durante el arranque de esta semana. En la tarde del lunes primero de diciembre, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a un centro comercial de la localidad de Chapinero y perpetró el robo a una joyería.

Las cámaras de seguridad captaron cómo actuaron los ladrones. | Foto: Pantallazo de video

Los ladrones rompieron una vitrina con un objeto contundente, intimidaron al empleado con un arma de fuego y sustrajeron varias piezas, cuyo valor estimado ronda los 30 millones de pesos.