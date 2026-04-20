Balacera en Bogotá deja un herido: esto reporta la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este lunes, 20 de abril, que una persona resultó herida en medio de una balacera en el barrio Siete de Agosto de la localidad de Barrios Unidos.

El teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos, indicó que mientras uniformados llevaban a cabo labores de patrullaje y control el sábado, sobre la carrera 24 con calle 63, observaron un vehículo en actitud sospechosa.

Por lo tanto, los uniformados le solicitaron a quienes iban en el carro que detuvieran el automotor, pero estos hicieron caso omiso y emprendieron la huída.

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Fue en ese momento que se inició una persecución y un cruce de disparos entre los policías y los presuntos delincuentes.

“Durante el procedimiento se inició un seguimiento para detener a estas personas y uno de ellos esgrimió un arma de fuego contra la integridad de los uniformados, por lo que se hizo necesario hacer uso del arma de dotación, resultando lesionada una de estas personas, el cual fue trasladado a centro asistencial para recibir atención médica”, dijo el teniente coronel Favian Beltrán.

Al final, ambos individuos, uno de 32 y otro de 44 años, fueron capturados y la Policía logró establecer que uno de estos tiene anotaciones por lesiones culposas y el otro antecedentes por hurto calificado y falsedad de documento.

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Para la Policía, estos dos individuos, al parecer, se dedicarían al hurto de vehículos y establecimientos de comercio en la localidad de Barrios Unidos.

“Los capturados y elementos incautados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. La Policía Nacional en Bogotá, en lo que va corrido del año 2026, ha logrado la captura de más de 10.395 personas por diferentes delitos y la incautación de 444 armas de fuego”, concluyeron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.