Balacera de Bogotá: reportan cinco capturados y un menor aprehendido

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe a una banda dedicada al hurto de camionetas en la ciudad.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, indicó que en momentos que uniformados del CAI Alhambra, en Suba, realizaban actividades de control, observaron dos vehículos que se movilizaban de manera sospechosa.

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Sin embargo, al intentar detener los carros para practicar un registro, los conductores hicieron caso omiso a la señal de pare y uno de los automotores embistió a los policías, mientras que el otro emprendió la huida.

Perseguidos por 3 localidades, así fueron capturadas 5️⃣ personas y un menor aprehendido quienes al parecer estarían vinculados en el hurto violento de carros en el norte de la ciudad.



Portaban placas falsas y armas traumáticas. Cuentan con anotaciones por más de cinco delitos. pic.twitter.com/0Xxmr4a25s — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 18, 2026

Acto seguido empezó una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

“En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los vehículos realizaron varios disparos contra los uniformados, lo que dio lugar a un intercambio de disparos”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al final, la Policía logró interceptar el automotor. Como resultado de dicha acción contra esa banda, fueron capturadas cinco personas y un menor de edad.

Posteriormente, la Policía inmovilizó dos vehículos que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación e incautaron dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

“De acuerdo con la verificación de antecedentes, los implicados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, y secuestro, entre otros”, se agregó desde la Policía.

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En cuanto a los capturados, la Policía informó que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público, y fabricación, tráfico o porte de armas.

“Asimismo, Policía Judicial adelanta labores investigativas para establecer si estas personas tendrían relación con otros hechos de hurto de vehículos registrados en la ciudad”, concluyeron.