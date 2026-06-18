BOGOTÁ

Balacera de Bogotá: reportan cinco capturados y un menor aprehendido

La Policía Metropolitana entregó detalles de lo ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
18 de junio de 2026 a las 8:59 a. m.
En la imagen, el actuar de algunos de los delincuentes que fueron capturados.
En la imagen, el actuar de algunos de los delincuentes que fueron capturados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe a una banda dedicada al hurto de camionetas en la ciudad.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, indicó que en momentos que uniformados del CAI Alhambra, en Suba, realizaban actividades de control, observaron dos vehículos que se movilizaban de manera sospechosa.

Caso de fleteo en Bosa, Bogotá.
Presunto ladrón creyó haber borrado las evidencias en un cementerio de Bogotá, pero la Policía le seguía sus pasos: esta es la historia

Sin embargo, al intentar detener los carros para practicar un registro, los conductores hicieron caso omiso a la señal de pare y uno de los automotores embistió a los policías, mientras que el otro emprendió la huida.

Acto seguido empezó una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

“En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los vehículos realizaron varios disparos contra los uniformados, lo que dio lugar a un intercambio de disparos”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al final, la Policía logró interceptar el automotor. Como resultado de dicha acción contra esa banda, fueron capturadas cinco personas y un menor de edad.

Posteriormente, la Policía inmovilizó dos vehículos que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación e incautaron dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

“De acuerdo con la verificación de antecedentes, los implicados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, y secuestro, entre otros”, se agregó desde la Policía.

Policía de Bogotá detiene a presunto asaltante tras seguimiento de cámaras del C4.
Policía utilizó curioso método para interceptar a un presunto ladrón: tiene un gran historial de crímenes

En cuanto a los capturados, la Policía informó que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público, y fabricación, tráfico o porte de armas.

“Asimismo, Policía Judicial adelanta labores investigativas para establecer si estas personas tendrían relación con otros hechos de hurto de vehículos registrados en la ciudad”, concluyeron.