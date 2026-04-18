Presunto ladrón se lanzó al río Fucha en Bogotá y terminó capturado: En video quedó registrado todo

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de sábado, 18 de abril, la captura de un presunto delincuente de nacionalidad extranjera, quien inicialmente intentó escapar de las autoridades lanzándose al río Fucha.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, el presunto ladrón es un hombre de 27 años. El oficial indicó que este hombre es señalado de robar a una persona que minutos antes había retirado una suma de dinero en un cajero automático ubicado sobre la calle 15 sur #22-54, barrio Restrepo.

Momento en que el presunto delincuente intimidaba a su víctima en el cajero automático. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Posteriormente, patrullas de vigilancia policial fueron alertadas por voces de auxilio, quienes pedían que capturaran al sujeto, quien en medio de la huída alcanzó a herir a una persona.

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Inicialmente, el presunto ladrón intentó ocultarse en un predio y después, cuando notó que los uniformados de la Policía lo tenían acorralado, fue que se lanzó al río Fucha.

“Gracias a la información oportuna y posterior a una persecución, este ciudadano fue capturado. Se le incauta un arma tipo pistola traumática. Importante mencionar que durante la persecución esta persona lesiona a otro ciudadano que se encontraba en el sector y este ciudadano se encuentra fuera de peligro. Así mismo, que gracias a una acción valerosa de nuestros uniformados al interior del río Fucha, fue capturado”, dijo el teniente coronel Rodríguez.

A continuación, el video de lo ocurrido:

Presunto ladrón se lanzó al río Fucha en Bogotá y terminó capturado. El hecho se registró en el barrio Restrepo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XVRhDbjSol — Revista Semana (@RevistaSemana) April 18, 2026

Una vez capturado, el presunto delincuente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de hurto y lesiones personales.

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Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que el presunto delincuente aceptó cargos y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Cabe resaltar que en lo que va corrido del año 2026, en la localidad de Antonio Nariño se ha logrado la captura de 180 personas y la incautación de 7 armas de fuego. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas oficiales”, agregaron desde la Metropolitana de Bogotá.