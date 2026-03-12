Cayó el terror de los carros de alta gama en Bogotá: estas eran las zonas que tenía azotadas

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este jueves 12 de marzo la captura de un presunto cabecilla de la banda de Los Pumas, dedicada al robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

Se trata de Sebastián Mosquera Gamboa, conocido con el alias de Sebas, quien habría participado en al menos 11 hurtos de vehículos de alta gama.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, este individuo hacía parte del cartel de los más buscados de la ciudad y se encargaba de coordinar la logística de los delitos, movilizando a los demás integrantes en un taxi y transportando las armas de fuego utilizadas para intimidar a sus víctimas.

“Este criminal fue capturado tras una persecución policial en la cual el delincuente atropelló a tres ciudadanos”, agregó el brigadier general Cristancho.

Desde la Policía informaron que el grupo criminal Los Pumas delinquía principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

En cuanto al modus operandi de Los Pumas, la Policía indicó que los criminales solicitaban vehículos de plataforma a través de diferentes aplicaciones y, durante el recorrido, intimidaban a los conductores con armas de fuego para luego robarles los automotores y dejarlos abandonados en lugares desolados.

“En otras ocasiones aprovechaban cuando los ciudadanos estacionaban sus vehículos frente a sus viviendas para abordarlos mediante la modalidad de atraco y violencia física, con el fin de apoderarse de los automóviles”, se agregó.

Una vez en poder de los delincuentes, los vehículos eran llevados a garajes de viviendas de los integrantes de la banda o a parqueaderos de centros comerciales, donde eran desguazados o comercializados en redes sociales a menor costo, utilizando placas y documentos falsos.

En cuanto a alias Sebas, la Policía también indicó que presenta anotaciones por hurto y falsedad en documento público.

Tras su captura, un juez lo envió a prisión, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

“Es importante destacar que, en lo corrido de 2026, se han capturado en flagrancia 31 personas por el delito de hurto a vehículos y una más mediante orden judicial. Asimismo, se ha logrado la recuperación de 149 automotores”, aseveró la Policía.