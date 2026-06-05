En la noche de este viernes, 5 de junio de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá coordinó un despliegue operativo en el sur de la capital del país. La acción institucional contó con el soporte técnico y de vigilancia del ‘Halcón’, el helicóptero de la institución que realizó el monitoreo aéreo de la persecución.

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La oportuna reacción de las patrullas terrestres y la activación de la estrategia conocida como ‘Plan Candado’ permitieron la captura de dos ciudadanos. Los detenidos están señalados de participar en el hurto de un vehículo particular mediante la modalidad de atraco a mano armada.

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Los reportes iniciales indican que la víctima, quien se desempeña como conductor de una aplicación digital de transporte, aceptó una solicitud de servicio en el sector de Usme Pueblo. Posteriormente, el ciudadano fue desviado de su ruta original por las personas que abordaron el automotor.

Interceptación en zona rural y cruce de disparos

Los sospechosos trasladaron al conductor hacia la vereda Las Margaritas, una zona rural de la localidad de Usme, donde procedieron a despojarlo de sus pertenencias y del vehículo. Tras cometer el hecho, los presuntos asaltantes abandonaron a la víctima en el terreno.

La Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo del helicóptero 'Halcón', capturó a dos jóvenes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Vecinos de la zona rural se percataron de la situación y notificaron el incidente a la línea de emergencias. El reporte oportuno de la comunidad permitió a las unidades policiales identificar el cuadrante de fuga y cerrarle el paso al automóvil reportado como robado.

Al verse cercados por las patrullas en tierra y vigilados desde el aire por la aeronave policial, los ocupantes del carro iniciaron un ataque con armas de fuego. La situación originó un intercambio de disparos entre los uniformados y los presuntos delincuentes, el cual terminó sin personas lesionadas.

Resultados del operativo y judicialización

El comandante de la Estación de Policía de Usme, teniente coronel Óscar Flórez, detalló que la intervención se dio “gracias a la oportuna información por parte de la comunidad; se logra establecer un plan candado. Al momento de ser ubicados estos individuos en el vehículo, se genera un intercambio de disparos entre las unidades policiales y estos hombres”.

No lograron escapar del 'Halcón'.



Después de hurtarle su carro a un ciudadano en #Usme, varios hombres emprendieron la huida.



No contaron con que desde el aire ya les seguían los pasos y policías en tierra les cerraron el camino. 2 hombres fueron capturados y el 🚗 recuperado. pic.twitter.com/vbN0Scf8DB — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 5, 2026

El alto oficial confirmó que el procedimiento concluyó con la recuperación total de las pertenencias de la víctima y la inmovilización del carro. Asimismo, los agentes incautaron una pistola de fabricación artesanal que habría sido empleada para intimidar al transportador.

Los dos capturados, cuyas edades se fijaron en 19 y 23 años, fueron trasladados a las instalaciones judiciales correspondientes. Ambos ciudadanos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas.