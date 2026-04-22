La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer los datos sobre el hurto de vehículos en la capital en lo corrido del año. Según los datos de las autoridades, este delito ha presentado una reducción en comparación al 2025.

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Con corte al 20 de abril de 2026, en Bogotá se han reportado 693 casos de robo de carros. Durante ese mismo periodo del año pasado, se registraron 927 denuncias, es decir, una reducción del 25%.

A pesar de las cifras oficiales, las denuncias en redes sociales y los delitos en vías públicas han aumentado la percepción de inseguridad de muchos ciudadanos.

Las localidades más afectadas por este flagelo son Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón. Los criminales estarían interesados en camionetas de alta gama como los modelos Mazda CX-5 y CX-30.

Además, en los últimos meses se ha visto un incremento en los robos de vehículos híbridos como la Toyota Cross. En algunos casos, los carros hurtados terminan dentro del mercado de autopartes y son desmantelados poco después del delito.

El pasado 13 de abril, la Alcaldía realizó un operativo en la avenida Primero de Mayo, Puente Aranda, Usme y Los Mártires para revisar los establecimientos de la zona y verificar que no comercializaran autopartes adquiridas de forma ilegal.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló el pasado 20 de abril sobre la delincuencia en la capital. Foto: Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los hurtos y señaló que un gran número de criminales capturados no son judicializados de manera efectiva. Incluso, afirmó que “7 de cada 10 capturados quedan libres”.

“Hoy tenemos grandes dificultades por cuenta de que delincuentes de alta peligrosidad salen rápida y fácilmente a cometer delitos. No estoy cuestionando la decisión de un juez o de un fiscal, sino del sistema que hoy no está logrando de manera eficaz sacar a delincuentes de la calle el tiempo que se necesita para garantizar la protección de los demás ciudadanos y este caso lo evidencia”, explicó el mandatario.

Los hurtos a vehículos en Bogotá se realizan de diferentes modalidades. Algunos criminales amenazan a sus víctimas con armas de fuego, otros se llevan los carros de los parqueaderos o utilizan aplicaciones de transporte para engañar a los conductores.

Las cifras de inseguridad en Bogotá

El concejal Julián Sastoque reveló que durante el primer trimestre de 2026 se realizaron 351.252 llamadas a la línea de emergencia en Bogotá, un incremento del 8,7% respecto al mismo periodo de 2025.

Las localidades donde más se recurre al 123 son Suba, Kennedy y Engativá, con más de 124.000 llamadas entre las tres. Los delitos más reportados, según Sastoque, son secuestros, maltrato, ruido, disparos y hurto.

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Por su parte, la Alcaldía indicó que realiza operativos para prevenir crímenes en la ciudad. El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, le pidió a los ciudadanos que avisen de cualquier comportamiento sospechoso. Además, el pasado lunes 20 de abril afirmó que la entidad está trabajando en la recuperación de carros robados.

“En la última semana recuperamos 8 de 18 vehículos hurtados. Este trabajo es permanente y diario. Utilizan varios vehículos, perfilan a la víctima y actúan cuando identifican un momento de vulnerabilidad”, indicó Cristancho.

El Distrito explicó que están haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para investigar los casos de inseguridad y capturar a los responsables. En total, son 14.000 cámaras las que están a disposición de las autoridades para identificar a los criminales.