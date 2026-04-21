Así van las obras de la nueva calle 13 en Bogotá: tendrá cuatro semideprimidos y áreas para peatones

El director del IDU, Orlando Molano, y el alcalde Carlos Fernando Galán visitaron el lunes las obras de la nueva calle 13 con avenida Las Américas, en la intersección de Puente Aranda.

La Secretaría de Movilidad informó que la construcción lleva un avance del 36,9 %, un número superior al planificado para este momento. La obra del tramo uno tuvo una inversión de 506 mil millones y empezó a ejecutarse desde el pasado 12 de octubre.

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En ese entonces, se realizó la demolición controlada de los puentes que estaban en la calle 13 con avenida Sexta, avenida Las Américas y avenida carrera 50.

“Después de la demolición del puente de la carrera 50 con avenida Las Américas, hace seis meses, no hemos parado un solo día, tenemos 700 personas trabajando en esta obra y llegamos casi al 37 % de avance. Estamos en una de las columnas del puente norte y muy pronto se van a ver los carros de avance con los que se van armando sucesivamente los puentes”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En la megaobra están trabajando 700 personas en tres turnos que se dividen todos los días. En total, son 40 máquinas las que hacen parte de la construcción.

El alcalde Carlos F. Galán presentó el proyecto de la nueva Calle 13 en octubre de 2025. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo será la estructura?

La obra contará con tres niveles que le cambiarán la cara al occidente de la ciudad. En el primero, se ubicará una glorieta de 200 metros de diámetro con tres carriles que servirán para tráfico mixto.

El segundo nivel tendrá una glorieta de uso exclusivo de TransMilenio, con dos carriles que conectarán al sistema integrado de transporte con las troncales de la calle 13 y la Av. de Las Américas.

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En el tercero, podrá circular el tráfico mixto a través de dos puentes de tres carriles con una longitud de 600 metros. Además, se construirán cuatro semideprimidos y se incluyen áreas para peatones y ciclistas.

“La instrucción del alcalde es que el año entrante esté terminado. Estos puentes de la intersección de tres niveles van a unir Las Américas y la calle 13; también vamos a unir la carrera 50 y la calle Sexta. Vamos muy bien, ya superamos el 30 %. Como ustedes ven, Bogotá se está transformando. Una Bogotá más conectada, más moderna, pero, sobre todo, mejorando la calidad de vida de todos”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano.

La obra también contempla agregar más de mil metros cuadrados de espacio público y zonas verdes. De los 1.028 pilotes que requiere la construcción, ya han sido instalados 143. De igual manera, se han construido 13 zapatas de 38 que se planificaron inicialmente.