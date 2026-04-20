La entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025 cambió el uso de patinetas y motos eléctricas en Colombia, y los conductores deben cumplir la norma para evitar ser multados o sancionados.

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La ley, que fue sancionada el 16 de julio de 2025, regula la circulación de los vehículos eléctricos livianos y su objetivo es mejorar la seguridad de las vías, conductores y peatones.

Algunos de los vehículos que entran en la normativa son los monopatines, las motos y las patinetas con una potencia máxima de 1.000 vatios. En estos casos, los propietarios solo podrán conducir dentro del área urbana y deben tener mínimo 16 años de edad.

Entre las normas, la ley indica que los conductores deben usar prendas reflectivas entre las 6:00 p. m. de la noche y las 6:00 a. m. Además, es obligatorio el uso del casco en todo momento.

“Todo conductor de vehículo automotor deberá realizar la maniobra de adelantamiento de ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana a una distancia no menor de un metro con cincuenta centímetros (1,50 metros) de estos”, explica el parágrafo 3 del artículo 6 de la ley.

Las reglas de tránsito dentro de las vías incluyen circular a una velocidad máxima de 25 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en otras vías permitidas. No podrán cruzar por andenes, aceras o zonas peatonales y queda prohibido adelantar por la derecha y realizar maniobras sin señalizarlo previamente.

Los conductores de motos eléctricas deben de tener mínimo 16 años. Foto: José Luis Guzmán / El País.

Acciones sancionables

Las acciones que son sancionables, según la ley, son aquellas infracciones que incumplen la normativa. Entre ellas se encuentran circular sin casco, manejar en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

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De igual manera, llevar más de una persona es motivo de sanción debido a que estos vehículos están diseñados para transportar a solo un pasajero.

No usar luces, circular por vías prohibidas y no respetar las señales de tránsito también puede ser sancionado.

La multa alcanza los seis salarios mínimos legales vigentes, lo que quiere decir que podría superar los $ 10.505.430 en 2026. En algunos casos, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades.