¿Las motos eléctricas son malas? Mitos y verdades sobre estos vehículos

En el mundo de los vehículos eléctricos, siempre se escuchan comentarios de personas, tanto negativos como positivos.

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Lo que sí es cierto es que la industria de la movilidad eléctrica ha comenzado a surgir de varias maneras en Colombia; esto incluye las motos eléctricas, que hoy en día se ven cada vez más en el país.

Las personas las utilizan para el trabajo, dirigirse a sus lugares de estudio o simplemente para movilizarse por la ciudad.

Sin embargo, varia gente cuestiona o incluso afirma si las motos eléctricas realmente son malas. Por ello existe una serie de mitos que dañan la imagen del vehículo.

Aun así, varias entidades del sector automotor como Auteco comentan cuáles de estos mitos realmente son ciertos y cuáles no demuestran la imagen completa.

Estos son los mitos que existen para la moto eléctrica en el país

“Las motos eléctricas no poseen la fuerza suficiente”

De acuerdo con Auteco, esta afirmación que varias personas pueden hacer sobre una motocicleta eléctrica es mentira.

Sin embargo, depende bastante del modelo para que sea incorrecta, ya que muchos de estos presentan una muy buena aceleración al entregar la potencia de manera inmediata.

Las motocicletas eléctricas modernas incorporan tecnologías enfocadas en seguridad, eficiencia y movilidad urbana. Foto: Getty Images

Incluso varias de las motocicletas arrancan más rápido que aquellas motos que funcionan con combustibles pequeños. Sin embargo, no todos los modelos que hay en el país presentan el mismo rendimiento.

En el caso de aquellas motos que son más económicas en el mercado, terminan generando menor velocidad y capacidad.

“La batería de una moto eléctrica dura muy poco”

Este mito es parcialmente falso, ya que la duración de una batería depende de varios puntos clave. Entre ellos están la calidad de la batería, la forma de conducción, el peso que transporta la moto y el mantenimiento.

Hoy en día hay varias motos eléctricas que tienen la autonomía necesaria para realizar recorridos normales diarios en la ciudad.

“Hacer cambio de batería tiene un costo alto”

En parte hay una verdad, ya que la batería es de los componentes más caros que tiene una moto eléctrica. No obstante, hay que realizar esta comparación con el ahorro en gasolina, aceites o ciertos mantenimientos mecánicos.

“Una moto eléctrica es demasiado lenta”

No siempre esto es verdad; algunos de los modelos que hay en el mercado sí son diseñados para recorridos tranquilos. Pero otras motos ofrecen un nivel de velocidad bueno para moverse por la ciudad.

“No tienen el suficiente poder para subir una pendiente”

Esto depende sobre todo de la potencia del motor. En el caso de ciudades que presentan varias subidas, como lo es el caso de Medellín, es notable verificar si la moto cumple las condiciones.

Existen varios modelos que responden bien en las pendientes, pero aquellos que tienen un tamaño pequeño perderán rendimiento.

“Tener una moto eléctrica no es para nada seguro”

Varias personas tienen el pensamiento de que este vehículo puede terminar explotando o provocar algún incidente por su batería. Sin embargo, estos vehículos son seguros siempre y cuando tengan un buen uso y mantenimiento.

Las motocicletas eléctricas modernas incorporan tecnologías enfocadas en seguridad, eficiencia y movilidad urbana. Foto: Getty Images

Varias de estas motos tienen a la mano frenos modernos, sistemas de apagado automático y una protección contra el exceso de temperatura.

“No es viable utilizarla bajo la lluvia”

Este es considerado uno de los mitos más conocidos. No obstante, las motocicletas eléctricas están diseñadas para poder soportar una lluvia moderada, al igual que salpicaduras.

Lo que no se recomienda es que sean sumergidas en aguas profundas; además, se recomienda verificar el estado de conexiones y batería y evitar cualquier inundación.