Investigación de fotomultas en Cali: Alcaldía explica si devolverán o no dinero a los conductores

La más reciente investigación del Ministerio de Transporte que puso la mira sobre 37 organismos de tránsito ilusiona a los conductores sancionados con fotomultas del país, quienes esperan que el pago de sus sanciones sea retribuido. Aunque el panorama en Cali no era claro, el secretario de Movilidad ya se pronunció y reveló qué viene para la ciudad.

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Cali no ha sido sancionada por sistema de fotodetección

Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital de Cali, dio a conocer que, hasta el momento, no se ha sancionado a los organismos de tránsito de la capital del Valle del Cauca en esta investigación. Por lo que el beneficio de devolución que ilusiona a los conductores no sería posible hasta entonces.

“Hoy no existe una sanción contra Cali, ni una decisión definitiva que anule automáticamente los comparendos o implique devoluciones masivas de dinero”, declaró Moncayo.

Por el momento, no se revocarán las fotomultas en Cali. Foto: Semana- El País

Sin embargo, el secretario reconoció que la ciudad sí está involucrada en la investigación y detalló: “Estamos ante una investigación administrativa, en la que ejerceremos nuestra defensa con total transparencia, responsabilidad y rigor jurídico”.

Esto significa que, por lo pronto, no es posible la devolución de dinero por fotomultas en Cali a los conductores; sin embargo, la ciudadanía puede mantener la ilusión hasta el momento en que se defina el fallo jurídico en mención.

La secretaría recalcó que la imposición de muchos de estos comparendos corresponde a infracciones por SOAT, revisión técnico-mecánica, semáforo en rojo, pico y placa y otras conductas que, según la entidad, no dependen del concepto técnico que se discute en estas investigaciones.

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“Desde la Alcaldía pediremos que cualquier análisis se haga comparendo por comparendo, equipo por equipo e infracción por infracción, respetando siempre el debido proceso”, declaró el secretario Moncayo, luego de aclarar que no es posible afirmar que todo el sistema de fotodetección de Cali es ilegal.

Concepto técnico y abecé de las investigaciones

Es importante precisar de qué se tratan estas investigaciones y por qué ilusionan a los conductores sancionados con fotodetecciones.

El Ministerio de Transporte hizo una investigación donde encontró que algunos órganos de tránsito del país habrían operado y sancionado a los conductores sin contar con los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio.

En consecuencia, millones de fotomultas serían invalidadas en el país. Muchas de estas infracciones impuestas ya habrían sido canceladas, por lo que los ciudadanos recibirían entonces la devolución del valor pagado por la multa.

Sin embargo, no es tan simple como suena. El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, detalló que la devolución del dinero se realizará bajo la ley Julián Esteban (2251 de 2022), por lo que sería necesaria la solicitud masiva de los afectados. Además, es importante señalar que en la ciudad.