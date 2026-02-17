Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Las fotomultas son un tema que genera preocupación en todo el territorio nacional. En la ciudad de Cali, específicamente, hay instalados cerca de 40 dispositivos de este tipo con el fin de sancionar a los conductores por exceso de velocidad o por cruzar un semáforo en rojo.

Pilas, conductores: estas son las cinco cámaras que más comparendos registraron en Cali

Aunque estas cámaras son conocidas por realizar las fotodetecciones mencionadas, también pueden identificar cuando un vehículo no cuenta con los documentos requeridos para circular por las vías de la ciudad.

Sin embargo, la implementación de estos sistemas ha generado incertidumbre en la comunidad, especialmente en lo relacionado con los procedimientos necesarios para notificar una infracción detectada por medio de estos dispositivos.

Fotomultas en Cali Foto: José Luis Guzmán. El País

De acuerdo con lo informado por el medio de comunicación El País, todo lo que registran las cámaras debe ser revisado por una persona antes de realizar la respectiva notificación al presunto infractor.

Por ley, los organismos de tránsito cuentan con un plazo de diez días hábiles para validar el comparendo y, posteriormente, con tres días hábiles adicionales para efectuar la notificación.

Una vez recibida la notificación, el ciudadano dispone de 11 días hábiles para ejercer su derecho a comparecer ante la autoridad competente.

La notificación del comparendo puede realizarse de manera física, en la dirección registrada para correspondencia, o a través de medios electrónicos, como el correo electrónico.

Si no se cumplen los plazos establecidos por la ley para hacer llegar la notificación al presunto infractor, el ciudadano podría recurrir a una acción de tutela para solicitar que se deje sin efecto la infracción.

Las fotomultas tienen que ser validadas Foto: Aymer Andrés Álvarez

También hay diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta en la malla vial para que una fotomulta sea válida, como la existencia de una señalización de detección electrónica ubicada, como mínimo, a 500 metros antes del lugar en el que está instalado el dispositivo.

Se recomienda a los ciudadanos revisar la normativa vigente sobre fotomultas para estar informados acerca de los procedimientos correspondientes y verificar que todo se realice conforme a la ley.

De igual manera, se insta a la comunidad a respetar las normas de tránsito, ya que de este modo se pueden prevenir accidentes que dejen consecuencias desafortunadas en la capital del Valle del Cauca.