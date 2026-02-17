Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

El hurto de vehículos continúa siendo un punto de atención para las autoridades en múltiples ciudades del país, incluida la ciudad de Cali, que cuenta con uno de los parques automotores más grandes. Frente a esto, la Policía activó el ‘Plan Cazador’, el cual, para este año, ha tenido un impacto muy positivo en los datos.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Andrés Arias, informó que el robo de vehículos se ha reducido en un 41 %. “Estos resultados consolidan un avance significativo en la lucha contra este delito que afecta la seguridad y el patrimonio económico de los caleños”, afirmó.

Este año se han registrado 80 capturas por hurto de vehículos y elementos de valor. Entre los detenidos se destacan alias Erik y alias Pipe, a quienes se les atribuye el robo de al menos 32 motocicletas en la ciudad de Cali.

En operativos se logró la captura de alias Pipe y alias Erik, autores de por lo menos 32 hurtos. Foto: Jorge Orozco

Sin embargo, la preocupación por estos delitos se ha mantenido en este 2026 por varios casos que han sido muy llamativos, como el robo a 2 tractocamiones con 17 vehículos de alta gama.

Las autoridades en Santiago de Cali han señalado que el robo de automotores persiste en la ciudad. En este 2026, se ha dado el hurto de aproximadamente tres carros y siete motocicletas al día en diferentes sectores, según datos de la Policía.

El mayor Ricardo Arias, jefe del grupo de Policía Comunitaria de Cali, explicó al medio 90 Minutos que gran parte de estos hurtos ocurren por descuido de los propietarios, como dejar los vehículos estacionados en las vías públicas sin vigilancia o que ofrecen pocas condiciones de seguridad, especialmente en las noches.

“Hemos buscado concientizar a las personas en no dejar los vehículos en las vías sin la supervisión ni a la vista de los propietarios”, afirmó Arias.

Asimismo, el mayor detalló que las modalidades de hurto más frecuentes incluyen el halado, que ocurre directamente en la calle; el uso de llaves maestras, que facilitan la apertura o el encendido del vehículo; y el atraco a mano armada, en el que los delincuentes emplean amenazas con armas.

La Policía alerta sobre las modalidades más comunes de robo en Cali. Foto: 123rf

Adicionalmente, Arias se refirió a las razones que llevan a la gente a parquear en zonas inseguras: “Desafortunadamente, por la topografía no se encuentran modalidades de parqueaderos y eso ha conllevado que la ciudadanía tome la confianza de aquellas personas que cuidan vehículos, los famosos ‘trapitos rojos’, pero que no tienen una responsabilidad jurídica ni administrativa”.

Frente a este panorama, las autoridades han reforzado el llamado a la prevención ciudadana y han implementado diversas acciones para mitigar estos delitos. Entre las iniciativas se encuentra la campaña de marcación de motocicletas, técnica que permite identificar vehículos y puede dificultar la comercialización de motos robadas en el mercado ilegal, además de facilitar el rastreo y recuperación por parte de la Policía.