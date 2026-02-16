Cali

¿Cuáles son los municipios del Valle del Cauca afectados por la temporada de lluvias en Colombia?

Son 6 las zonas que más se han visto perjudicadas por las precipitaciones que han azotado al departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de febrero de 2026, 12:24 p. m.
Las lluvias han afectado a los vallecaucanos en este 2026.
Las lluvias han afectado a los vallecaucanos en este 2026. Foto: Alcaldía de Cali

En el marco de la temporada de lluvias que afecta al suroccidente colombiano desde finales de enero y que forma parte de fenómenos hidrometeorológicos de alcance nacional, las autoridades del Valle del Cauca han reforzado las medidas de vigilancia, monitoreo y atención de emergencias en distintos municipios del departamento. La situación climática ha sido caracterizada por precipitaciones persistentes que han generado crecientes súbitas, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Desde principios de año, el Valle del Cauca se encuentra en estado de alerta constante por lluvias intensas, lo que ha llevado a los organismos de gestión del riesgo a tomar acciones preventivas y de atención ante el aumento en los niveles de los caudales y las emergencias asociadas. El secretario departamental de Gestión del Riesgo, Francisco Tenorio, declaró calamidad pública en enero de 2026 ante el impacto de las lluvias en varios municipios, con avances en planes de respuesta articulados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde tempranas horas de este jueves, llueve en la capital del Valle del Cauca.
Desde principios de año, las lluvias están teniendo un impacto negativo en el departamento. Foto: Raúl Palacios / El País

Seguimos presentando afectaciones en el departamento del Valle del Cauca debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas”, señaló Tenorio. Las autoridades han señalado que al menos seis municipios del Valle del Cauca han reportado afectaciones significativas por las precipitaciones. Estos son:

  • Tuluá: El desbordamiento de un río afectó 30 viviendas en diferentes barrios, con presencia de bomberos y gestión del riesgo evaluando daños y posibles evacuaciones.
  • El Cerrito: Se registraron al menos 20 viviendas inundadas por el aumento del caudal de uno de los afluentes que cruza la zona urbana.
  • Localidades como Jamundí, Ginebra, Buga y San Pedro también presentan emergencias relacionadas con inundaciones, crecientes de quebradas y saturación de suelos, complicando la movilidad y el acceso a servicios básicos en sectores rurales y periurbanos.
¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Las autoridades han mantenido activas las alertas meteorológicas en estas zonas, recomendando a la población extremar las medidas de precaución, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse informada sobre el estado de las vías y las condiciones climáticas, especialmente en puntos cercanos a ríos y quebradas que han mostrado tendencia a crecer rápidamente ante lluvias continuas.

Cali

Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

Cali

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Cali

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

Cali

Exclusivo: SEMANA revela la ruta de los menores reclutados y los dos hoteles donde los hospedan en Jamundí antes de ser enviados al Naya

Cali

Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

Cali

Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Cali

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Bogotá

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Finanzas

Megaferia de empleo de la Alcaldía de Bogotá: horario y programación

Bogotá

Listado de barrios y horarios afectados por los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá para este 17 y 18 de febrero

La situación en el Valle del Cauca es una de las caras de la coyuntura climática en nuestro país, donde las lluvias torrenciales han generado emergencias en diversos departamentos, principalmente en Córdoba. Reportes meteorológicos recientes señalan que desde finales de enero al menos 16 departamentos han sido afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando daños materiales significativos y miles de hogares afectados.

SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias.
Las lluvias han hecho estragos en múltiples regiones del país, principalmente, Córdoba (imagen) y el Valle del Cauca. Foto: SEMANA

Las autoridades municipales, departamentales y los organismos de socorro permanecen en alerta permanente y coordinan acciones de atención para responder a las afectaciones, evaluar daños e implementar medidas de mitigación frente al riesgo hidrometeorológico, mientras se vigilan los pronósticos climáticos para los próximos días.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) también ha informado que, para este febrero de 2026, centenares de municipios del país se mantienen en riesgo de deslizamientos e inundaciones debido a la persistencia de precipitaciones y acumulación de agua en el terreno. En su último reporte, el Ideam indicó que 455 municipios a nivel nacional presentan alertas por riesgo de deslizamientos, incluyendo zonas del Pacífico, donde el departamento vallecaucano se ubica, con condiciones de nivel naranja y rojo en algunas cuencas hidrográficas.

Más de Cali

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance.

¿Cuáles son los municipios del Valle del Cauca afectados por la temporada de lluvias en Colombia?

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron una serie de trabajos en las redes de acueducto y energía para este martes 19 de agosto de 2025.

Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

A esta hora, así registra el clima en el Oeste de la ciudad.

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Bala perdida dejó entre la vida y la muerte a promesa del fútbol

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

Reclutamiento de menores, hoteles

Exclusivo: SEMANA revela la ruta de los menores reclutados y los dos hoteles donde los hospedan en Jamundí antes de ser enviados al Naya

Petro anuncia incautación de cocaína en el Pacífico sur.

Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

Vallas de las disidencias de las FARC en Jamundí.

Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Hombre "pasea" a su perro desde un vehículo.

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Noticias Destacadas