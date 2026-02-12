¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Cali ha sido históricamente una ciudad reconocida por su hospitalidad y amplia oferta cultural; por ello, usuarios de redes sociales y expertos del sector vivienda han recomendado cinco barrios para quienes buscan una buena calidad de vida en la ‘sucursal del cielo’. La elección de la zona es un factor clave, pues influyen aspectos como la conectividad, la oferta gastronómica, la seguridad relativa y el acceso a servicios.

La capital del Valle del Cauca se ha consolidado como un destino de interés: en 2024 recibió más de 3 millones de visitantes. Además, ha ganado relevancia como sede de eventos de gran escala, como la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP16), que atrajo a más de 15.000 visitantes de cerca de 150 países, así como por ser la casa de la selección Colombia femenina, sin dejar de lado su tradicional feria.

En este contexto, la elección de un barrio adecuado para vivir es considerada por expertos como un elemento esencial para garantizar una experiencia satisfactoria en la ciudad.

Panorámicas de Cali Foto: Raúl Palacios

¿Cuáles son los barrios?

La Flora, en el norte de la ciudad, es un barrio residencial tranquilo, con presencia de áreas verdes, ideal para quienes buscan un entorno con poco ruido sin perder cercanía a puntos de interés como centros comerciales y entidades del sector salud. Su oferta de vivienda se adapta a distintos presupuestos; sin embargo, suele ser considerado un sector exclusivo.

Pance, ubicado al sur de la ciudad, en los límites con el municipio de Jamundí, representa una opción con características campestres y recreativas, rodeada por los reconocidos Farallones de Cali. Esta zona es especialmente recomendada para quienes buscan un clima más fresco y un ambiente tranquilo.

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

El barrio San Antonio es uno de los más tradicionales y con mayor valor histórico. Está ubicado al oeste de la ciudad y es apreciado por su arquitectura y su amplia oferta gastronómica, ideal para quienes no disfrutan cocinar. Además, se caracteriza por su estilo colonial, con viviendas que, en su mayoría, superan los 100 años de antigüedad.

Las zonas de La Arboleda y Granada se destacan por su cercanía a áreas comerciales, culturales y de ocio nocturno. La primera ofrece mayores facilidades de movilidad, mientras que la segunda, considerada más exclusiva, presenta un diseño urbano con áreas verdes que contribuyen a una buena calidad de vida.

Imagen de la avenida Circunvalar, en el sector de Pance, cerca a la Universidad San Buenaventura. Foto: El País

Finalmente, en el suroeste de Cali, los barrios Santa Rita y Santa Teresita son señalados como opciones más tranquilas, cercanas al río Cali y con menor congestión vehicular. La ubicación de estos sectores facilita el acceso a múltiples puntos de interés familiar y recreativo, lo que los convierte en alternativas atractivas para quienes buscan un ambiente relajado.

Aunque los barrios mencionados suelen destacarse por ofrecer mayor confort y una relativa seguridad para visitantes y residentes, es importante tener en cuenta que Cali, como otras grandes ciudades de la región, presenta variaciones significativas en los niveles de riesgo según la zona.