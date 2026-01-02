Cali, la Sucursal del Cielo, fue el epicentro de celebración para despedir el 2025 con su tradicional Feria, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Colombia, que se desarrolló del 25 al 30 de diciembre.

En el marco de esta celebración, la ciudad reúne a miles de turistas locales y extranjeros que, además de participar en la programación de la Feria de Cali, también aprovechan la ocasión para visitar sus sitios más emblemáticos y crear nuevos recuerdos en familia, con amigos o en pareja.

Por eso, si hace parte de este grupo de viajeros que está en Cali o planea disfrutar unas vacaciones para arrancar este 2026 con lo mejor de la capital del Valle del Cauca, sí o sí debería incluir en su itinerario un recorrido por los barrios San Antonio, Granada, El Peñón, San Fernando y Centro.

Estos sitios de interés fueron destacados por la reconocida revista de viajes de España Traveler Marriott, señalando que son destinos que ningún turista debería dejar de conocer.

¿Qué es lo que los convierten en lugares imperdibles?

De acuerdo con esta publicación, San Antonio, además de ser uno de los barrios más conocidos de la ciudad, se destaca por su arquitectura colonial y amplia oferta de teatros, galerías, restaurantes, cafés, bares y parques.

Allí se encuentra la pastelería Zahavi, considerada por muchos como la mejor de la ciudad o hay otros establecimientos que brindan la posibilidad de probar delicias típicas del Valle en un solo lugar o disfrutar de su vibrante vida nocturna.

En cuanto a Granada, menciona que ha comenzado a captar el interés de los turistas gracias a la apertura de bares y restaurantes de lujo, así como de nuevos hoteles.

No obstante, también aclara que se trata de un barrio en pleno proceso de desarrollo, una condición que resulta especialmente atractiva para quienes buscan un lugar seguro, dinámico y con una marcada identidad local.

Por otro lado, sobre El Peñón afirma que es “el barrio más chic de Cali”, donde se encuentran múltiples restaurantes cinco estrellas, bares exclusivos y hoteles de lujo.

Al recorrer sus calles, los turistas también encuentran diferentes tiendas boutique, donde se ofrecen diseños exclusivos de elementos como carteras, famosos por mezclar tradiciones autóctonas con conceptos modernos.

En San Fernando, conocido como el área estudiantil de la ciudad, hay varios cafés, librerías y murales que brindan experiencias únicas durante el día. Entre sus espacios más populares está el Parque del Perro, un lugar cómodo para compartir.

Barrio San Fernando, en Cali. Foto: Créditos:: TripAdvisor

Además, el sector cuenta con una variada oferta de bares y restaurantes, donde es posible degustar platos típicos y sumergirse en una animada vida nocturna que atrae tanto a locales como a visitantes.

Por último, el centro histórico de Cali, conocido como el barrio de los monumentos, reúne íconos como la Iglesia La Ermita, el Palacio de Justicia y el Parque Simón Bolívar. Allí también se encuentra la Plaza Caicedo, un espacio rodeado de palmas ideal para el descanso, donde conviven la arquitectura colonial y la modernidad urbana.

En este sector, los turistas suelen acercarse para hacer compras o experimentar de cerca la vida cotidiana de los caleños, ya sea degustando el tradicional champús o recorriendo las orillas del río.