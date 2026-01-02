La Laguna de Guatavita, considerada como uno de los atractivos más fascinantes para visitar cerca de Bogotá, se encuentra ubicada en el municipio de Sesquilé, dentro de una reserva natural protegida, a aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar.

Para visitarla desde la capital colombiana hay tres opciones: en transporte público tomando un bus en el Portal del Norte de TransMilenio con destino al pueblo de Guatavita, donde se debe tomar otro bus para llegar a la laguna, que está a unos 15 kilómetros.

En vehículo particular, saliendo la Autopista Norte para seguir por la vía a Sesquilé hasta encontrar el desvío hacia el parqueadero cercano a la entrada de la laguna. El recorrido suele tomar alrededor de dos horas, según las condiciones del tráfico.

Otra alternativa es contratar un tour turístico desde Bogotá, el cual generalmente incluye transporte, itinerario organizado y, en algunos casos, alimentación u otras actividades complementarias para disfrutar durante el recorrido.

Este pueblo se presenta como un destino atractivo para el turismo histórico y ecológico. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Sesquilé, Cundinamarca

Lo que debe tener en cuenta:

Antes de programar su aventura a Sesquilé, conocido como ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca, y sentir la magia del turismo ancestral al visitar la Laguna de Guatavita, la Alcaldía Bogotá, a través de su página web, recuerda que es importante tener en cuenta los siguientes datos:

Los recorridos tienen una frecuencia de 15 a 20 minutos y duran en promedio dos horas, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente.

Durante la visita al parque siempre es importante permanecer en grupo y con el acompañamiento de un guía CAR. Además, para mayor seguridad, no se deben tomar senderos no autorizados.

No está permitido el ingreso de mascotas de ningún tipo, bebidas y alimentos al parque, por tratarse de una zona de reserva forestal protectora.

por tratarse de una zona de reserva forestal protectora. El parque no presta servicio de alquiler de zonas para camping o pícnic, ni alquiler de quioscos u hornillas.

o pícnic, ni alquiler de quioscos u hornillas. Los pagos por concepto de ingreso y otros servicios se reciben únicamente en efectivo, debido a las condiciones geográficas del parque, no se cuenta con la señal para el uso de despóticos electrónicos como datáfonos.

Laguna de Guatavita Foto: Getty Images/iStockphoto

Está prohibido el uso de drones para realizar tomas de vídeo y fotografías aéreas, ya que estos pueden afectar la fauna y flora del ecosistema, además de perturbar la tranquilidad de los demás visitantes.

ya que estos pueden afectar la fauna y flora del ecosistema, además de perturbar la tranquilidad de los demás visitantes. El parque no cuenta con servicio de parqueadero. Debido a esto, se aconseja dejar el vehículo en parqueaderos vigilados en los municipios aledaños o utilizar transporte público.

De esta manera, será posible vivir una mejor experiencia y evitar faltar a las normas establecidas en el lugar para contribuir en la conservación de su entorno.