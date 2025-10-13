El encantador pueblo de Cundinamarca reconocido por su importancia histórica y sus atractivos naturales

El departamento de Cundinamarca está dividido en 116 municipios que tienen múltiples atractivos para sus visitantes.

Uno de ellos es Sesquilé, ubicado en la provincia de Almeidas y a 55 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora y 40 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este municipio es reconocido por su clima frío y su importancia histórica y cultural, “incluyendo la laguna de Guatavita y los restos arqueológicos muiscas”.

Sesquilé está ubicado sobre la cordillera Oriental, aproximadamente 2,600 metros sobre el nivel del mar y cuenta con múltiples cuerpos de agua.

Historia y economía

Esta entidad señala que la historia de Sesquilé se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente en 1600 por el oidor Luis Enríquez.

Sesquilé significa ‘Boquerón de la arroyada’ y ‘Agua Caliente’, en lengua muisca, según señala la Gobernación.

En materia de economía, la principal actividad es la agricultura, destacándose productos como la papa, el maíz y las hortalizas. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Atractivos

En mayo pasado, Sesquilé fue escogido junto a siete poblaciones más de todo el país por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para participar por Colombia en el programa Best Tourism Villages, un reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo (OMT) a los mejores pueblos para el turismo rural en el mundo.

Dentro de los destinos reconocidos por ONU turismo en Best Tourism Villages 2025, destaca Sesquilé, puerta a la mítica laguna de Guatavita. | Foto: Adobe Stock

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentra la laguna de Guatavita, que ofrece un espacio ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. “Esta laguna es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, señala la Gobernación.

Otro sito destacado es el Parque Arqueológico de Sesquilé, reconocido por “sus restos arqueológicos muiscas y su valor histórico. Este parque ofrece un entorno perfecto para el turismo educativo y cultural”.

El Cerro de las Tres Viejas, que se ubica a 45 minutos de Bogotá es también destacado. Se caracteriza por ser un sitio ideal para aquellas personas que quieren practicar camping y senderismo.​

La iglesia de San Luis Gonzaga, construida en el siglo XVIII, es un lugar imperdible. Esta edificación resalta por su gran valor histórico y arquitectónico.