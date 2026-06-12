Así es el ‘paraíso verde’ de Boyacá, un destino de bellos paisajes y gran riqueza natural a tres horas de Tunja

El departamento de Boyacá es uno de los más atractivos de Colombia para el turismo porque combina historia, arquitectura colonial, naturaleza, cultura, gastronomía y deportes de aventura en distancias relativamente cortas.

Esta región se destaca, además, por la belleza de sus municipios y la conservación de sus tradiciones. Lugares como Villa de Leyva, Monguí, Ráquira y Paipa atraen cada año a cientos de visitantes.

Uno de sus municipios es San Pablo de Borbur, ubicado a 142 kilómetros de Tunja, aproximadamente a tres horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio donde se ubica el municipio fue ocupado por indígenas muiscas, los cuales fueron desplazados por los muzos antes de la llegada de los españoles.

“Algunos sugieren que el nombre del municipio alude a Pablo Valette, primer religioso que llegó a la región y bautizó al caserío con el nombre de Borbur, haciéndole honor al territorio francés de donde él provenía”, agrega la publicación.

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En 1857, San Pablo de Borbur era una zona selvática y baldía. Posteriormente, en 1911, Francisco Fernández puso allí una hacienda con cultivos de caña de azúcar, arroz y algodón, “explotando la mano de obra de los pocos indígenas que aún quedaban. Un año después, se construyó la primera capilla”.

Economía

Una de las principales actividades productivas del municipio es la minería ya que posee varios yacimientos de esmeraldas en su jurisdicción. Entre ellos se encuentra la mina de Coscuez, una de las más importantes del sector y reconocida a nivel mundial por su alta producción.

De acuerdo con Situr Boyacá, otros sectores productivos son la agricultura y la ganadería. Se cultiva café, maíz, plátano, caña de azúcar, fríjol, arroz y cacao. Adicionalmente, la explotación piscícola, según datos locales, se encuentra en expansión gracias al trabajo de granjas piloto.

Fiambre en San pablo de Borbur, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Son varios los lugares que son reconocidos como atractivos del municipio.

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Entre ellos se encuentra la caverna de Las Cacas, ubicada “en la vereda San Miguel; el páramo Lagunas, donde se puede realizar montañismo y senderismo; los cerros de Fura y Tena, Coscuez, Peñas Blancas y San Gil, donde se encuentran cascadas”.

“San Pablo de Borbur también cuenta con extensas zonas selváticas cubiertas de almendros, cedros, caobas y nogales, cuanto lo convierte en un paraíso verde intensificado por el color que ostentan sus esmeraldas”, subraya el Sistema de Información Turística de Boyacá.