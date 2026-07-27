Solicitan al nuevo Gobierno revisar medidas temporales para las agencias de viajes; esta es la razón

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) solicitó este lunes, 27 de julio, al nuevo Gobierno Nacional, que liderará Abelardo De La Espriella, revisar medidas temporales para atender la situación que enfrentan las agencias de viajes receptivas, como consecuencia de la apreciación del peso y del incremento de sus costos operativos.

“El turismo receptivo opera bajo una asimetría cambiaria estructural: el 100 % de los ingresos se perciben en dólares y otras divisas fuertes; mientras que, la totalidad de los costos de operación: hotelería, transporte, alimentación, guianza, logística y nómina, se pagan en pesos colombianos. Esta naturaleza exportadora expone a nuestras empresas de manera directa a la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Al no poder trasladar este costo a los contratos internacionales vigentes, las agencias receptivas formales deben absorber el desequilibrio financiero", señaló la organización.

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Según Anato, con base en este comportamiento, el sector formal proyectó sus presupuestos de comercialización sobre “un escenario cambiario estimado en $3.800 COP/USD. Sin embargo, la divisa estadounidense ha mantenido una tendencia a la baja continua, que imposibilita una planificación financiera certera. Esta persistente apreciación del peso ha superado cualquier previsión realista, obligando a las agencias receptivas a operar y cumplir las reservas previamente pactadas con márgenes de rentabilidad negativos".

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) solicitó este lunes, 27 de julio, al nuevo Gobierno Nacional, que liderará Abelardo De La Espriella, revisar medidas temporales para atender la situación que enfrentan las agencias de viajes receptivas, como consecuencia de la apreciación del peso y del incremento de sus costos operativos. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El turismo receptivo es una exportación de servicios que genera divisas y distribuye ingresos en hoteles, transporte, gastronomía, guías, artesanos y comunidades. Sin embargo, las buenas cifras agregadas del sector no se traducen automáticamente en rentabilidad para las empresas. Las Agencias Receptivas DMC venden con meses de anticipación en dólares y deben pagar hoy, en pesos, servicios cuyos costos han aumentado. Por eso solicitamos una respuesta técnica y oportuna que proteja el empleo formal y la competitividad de Colombia como destino”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Entre las medidas propuestas por Anato se encuentran: agilizar la devolución de saldos a favor y revisar las autorretenciones para mejorar la liquidez; evaluar alivios tributarios y mecanismos transitorios de protección al empleo; preservar y fortalecer la exención de IVA establecida en el artículo 481, literal d, del Estatuto Tributario; ampliar el apoyo a la promoción internacional de las agencias receptivas DMC; y reforzar el control a la informalidad.

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“El gremio reitera que el sector no demanda beneficios de carácter permanente, sino instrumentos temporales y medibles que permitan afrontar la presente coyuntura. Dichas medidas buscan neutralizar los efectos del desequilibrio cambiario, evitando la pérdida de competitividad internacional y el deterioro de las Agencias Receptivas formalmente constituidas”, remarcó la dirigente gremial.