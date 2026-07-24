Anato revela cuáles son los destinos nacionales e internacionales preferidos por los colombianos para viajar

La Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) destacó que los resultados de su más reciente encuesta trimestral, correspondiente al segundo trimestre de 2026, señalan que los turistas colombianos continúan mostrando una marcada preferencia por los viajes vacacionales, los destinos internacionales y las experiencias cada vez más especializadas.

De acuerdo con el sondeo, el segmento vacacional concentró el 72,2% de las ventas de las agencias de viajes, seguido por el corporativo, con el 18,1%, y el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos – MICE, con el 9,6%.

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En cuanto a los productos más comercializados, los paquetes turísticos internacionales representaron el 31,3% de las ventas, mientras que los paquetes nacionales alcanzaron una participación del 26,4% y los servicios individuales aportaron el 21,8%.

Por tipologías, sol y playa se mantuvo como la más vendida, con el 29,9%, seguida por cultura, con el 19%; naturaleza y aventura, con el 16,8%; y cruceros, con el 10,9%. “Estos resultados muestran que el viajero colombiano está buscando experiencias más completas, diversas y ajustadas a sus motivaciones. Las Agencias de Viajes cumplen un papel esencial en leer esas tendencias y convertir una intención de viaje en una experiencia hecha a la medida, segura y de calidad”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Barú, Cartagena. Foto: Getty Images

Los destinos preferidos

En el mercado nacional, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero se posicionaron entre los destinos con mayor presencia en las ventas de las agencias, junto con Barranquilla, La Guajira, Cali y Santander.

En el ámbito internacional sobresalieron Estados Unidos, República Dominicana, México, España y diferentes destinos de Europa, además de Panamá, Argentina, Perú, Turquía y países de Asia.

Los viajes relacionados con el Mundial de Fútbol de 2026 también generaron movimiento hacia Estados Unidos, México y Canadá. El 34,6% de las agencias reportó algún crecimiento en ventas hacia estos destinos; de ellas, el 20,7% registró aumentos entre el 10% y el 30%; el 7,3%, incrementos superiores al 30%; y el 6,7%, crecimientos menores al 10%.

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“Cabe resaltar que los canales virtuales alcanzaron una participación del 53,4%, superando ligeramente las ventas presenciales, con el 46,6%, lo que confirma la consolidación de los medios digitales como herramientas fundamentales para cerrar ventas, sin reemplazar el acompañamiento especializado de las Agencias de Viajes”, concluyó la dirigente gremial.