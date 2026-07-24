Esta es la ciudad más feliz de Colombia, según la IA; está incluida en ranking mundial y tiene diversidad de atractivos

Colombia suele ser considerado un país con altos niveles de felicidad, aunque la respuesta depende del indicador que se utilice. En distintos informes internacionales sobre bienestar y percepción de felicidad, el país suele ubicarse en lugares destacados, impulsado por factores como las relaciones de afecto, el sentido de comunidad, la riqueza cultural y la diversidad natural.

Estos son los mercados internacionales que más gasto turístico generan en Medellín

Sin embargo, estos resultados también contrastan con desafíos como la desigualdad, la inseguridad y las dificultades económicas que afectan la calidad de vida de muchas personas.

Aun así, hay ciudades que destacan por su nivel de felicidad y, de acuerdo con ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, Medellín se ubica en ese lugar privilegiado porque ha logrado combinar desarrollo urbano, innovación, calidad de vida y una amplia oferta cultural y turística.

En rankings internacionales como el Happy City Index, que la incluye como la única capital colombiana entre más de 1.000 a nivel global, la capital antioqueña ha sobresalido por aspectos como la movilidad, el acceso a espacios públicos, las oportunidades de educación, la transformación urbana y el bienestar de sus habitantes.

Plaza Botero, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

¿Cuáles son sus atractivos?

Esta ciudad paisa tiene diversidad de encantos que vale la pena conocer y que resultan atractivos para quienes deciden visitarla y, por ello, no en vano el año pasado recibió 1,2 millones de turistas extranjeros.

En la lista se incluye, entre otros, por ejemplo, la Plaza Botero, que alberga 23 esculturas monumentales donadas por el artista Fernando Botero y es uno de los sitios más fotografiados de la ciudad.

Destacan que turistas internacionales que llegan a Colombia escogen a Medellín como destino principal

A este lugar se suma la Comuna 13, un espacio reconocido por su transformación social. Lo que durante años fue un sector marcado por la violencia, hoy es un referente turístico gracias a sus coloridos murales, el arte urbano, las escaleras eléctricas al aire libre, las presentaciones de música y danza y los recorridos guiados por habitantes que narran la historia y resiliencia del barrio.

Una opción más es el Parque Arví, una reserva natural ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Allí se pueden realizar caminatas, avistamiento de aves y actividades ecoturísticas. A esta joya natural se llega en Metrocable, un viaje que complementa la experiencia.

Parque Arví, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Facebook - Parque Arví

El Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe es otro de los imperdibles en la ciudad paisa. Es un espacio con miles de especies de plantas, mariposario y eventos culturales de los que vale la pena disfrutar.

También está el Pueblito Paisa, uno de los lugares más llamativos para los viajeros. Este sitio recrea un pueblo tradicional antioqueño y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Para quienes disfrutan de la cultura, pueden visitar el Museo de Antioquia, que alberga una de las colecciones más importantes de Fernando Botero y de arte colombiano.